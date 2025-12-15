AVSLÖJAR: HFK-förvärvets tvärvändning – går till division 4-lag

Mohammed Qasem lämnade IFK Tuna för Hultsfreds FK och går nu till Gullringens GoIF. Foto: Simon Henriksson

Frimånadens sista dag är här. Vår tidning kan avslöja att Mohammed ”Hamodi” Qasem, ett av Hultsfreds FK:s senaste nyförvärv, vänder tvärt och går till Gullringens GoIF i division 4.

Vår tidning rapporterade under fredagsförmiddagen att Mohammed ”Hamodi” Qasem lämnar IFK Tuna för en återkomst till Hultsfreds FK, nykomling i division 5.

Nu, på frimånadens sista dag, kan vår tidning avslöja att den offensive ytterbacken byter klubb efter att ha tillhört HFK i några dagar. ”Hamodi” är klar för Gullringens GoIF i division 4.

– Jag har inte fått fullständigt klartecken från honom än, men han har pratat om det. Tyvärr, säger Magnus Pihl.

Hur har detta kommit på tal?

– Jag fick ett telefonsamtal från Karlo (Goranci) på jobbet i dag om att han skulle försöka få Hamodi att skriva på för Gullringen. Det verkar han ha lyckats med ganska snabbt. Jag har inte pratat med honom på någon timme. Vi har inte fått in någon övergång, säger Magnus Pihl.

”Hamodi” presenterades för HFK i fredags och har varit klar ett tag.

– Det var klart för några veckor sedan, bara att han inte ville att vi skulle gå med det än, säger Pihl.

Hur ser du på tappet av honom?

– Det är ett jättetapp för oss. Det är en av våra prestigevärvningar och tappa en sån spelare på sista dagen och göra det så här tvärt hade man inte räknat med. Frimånad är frimånad. Ibland har man tur och ibland får man sådana här motgångar.

"Sagt att han kommer"

Gullringens tränare Karlo Goranci berättar att han har pratat med Magnus Pihl och ”Hamodi” under dagen.

– Jag har pratat med Magnus och ”Hamodi”. Han blev sugen och intresserad direkt och vill testa på spel högre upp, säger Karlo Goranci.

Är han klar för er?

– Ja, till mig har han sagt att han kommer och han har skickat sin mejl och sitt personnummer till mig, säger Karlo Goranci.

Karlo Goranci spelar futsal tillsammans med ”Hamodi” i SK Lojal.

– Det är en jättebra kille som är följsam, stark och snabb. Karaktären är jättebra och vi vill gärna få in karaktärer i truppen. Han vill spela för fotbollens skull och han känns bra på alla sätt och vis.