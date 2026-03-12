UPPGIFTER: HFK kräver brutal övergångssumma för "Basse"

Sebasthian "Basse" Svensson vill HFK ha omkring 50 000 kronor för enligt våra uppgifter. Foto: Arkivbild

För några veckor sedan kunde vår tidning rapportera att Hultsfred FK:s rutinerade mittback Sebathian “Basse” Svensson varit och provtränat med Gullringen GoIF. Nu har vår tidning fått uppgifter om att HFK kräver omkring 50 000 kronor för att en övergång ska bli verklighet för den meriterade mittbacken.

Magnus Pihl från HFK:s sportgrupp vill dock inte kommentera några exakta summor, men berättar att klubben inte tänker släppa Svensson utan förhandling mellan klubbarna.

– "Basse" har fått tillåtelse att träna med Gullringen, men jag vet inte hur många träningar han har gjort, säger Pihl.

Han berättar också att klubben för en öppen och ärlig dialog med spelaren om situationen. Samtidigt stänger HFK inga dörrar för en återkomst för "Basse" i HFK-dressen.

Gullringen bekräftar genom sin sportsligt ansvarige Patrik Wärnehall att klubben är intresserad av att värva 35-åringen och att diskussioner pågår.

– Jag vill inte uttala mig om några summor. Det behåller vi mellan klubbarna, säger Wärnehall.

Han tillägger att "Basse" skulle konkurrera om en startplats på samma villkor som övriga spelare i truppen i det fall en övergång blir av.

Assar Simonsson, praktikant