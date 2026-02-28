Mycket lovande premiär av VIF: "Vinner rättvist"

Nathalie Milton är evig i Vimmerby IF och gjorde 2-0 på hörna i säsongspremiären. Foto: Arkivbild

På förhand och på papperet en tuff uppgift. Vimmerby IF besegrade division 1-nykomlingen Lindsdals IF på bortaplan i sin säsongspremiär med 2-0. – Vi gör det bra helt enkelt för att vara en förstamatch, säger Pelle Lindqvist, som tränar laget tillsammans med Cornelia Lindgren.

Efter att ha hållit till i bolltältet och på en planhalva ute på konstgräset var det dags för riktiga testet för Vimmerby IF inför division 2-säsongen.

Många trodde nog på en svår nöt i och med att division 1-nykomlingen Lindsdals IF stod på andra sidan, men Vimmerby IF vann med 2-0 och imponerade under sina första 90 minuter.

– Skönt att få spela premiärmatchen. Det är alltid så inför att man inte riktigt vet vart man står, hur det är och så vidare. Vi har varit mycket i bolltältet med avstånden som är där, så det tog en kvart innan vi hittade rätt i positionerna. Efter det tycker jag att det är vår match. Vi skapar klart fler heta chanser och gör det bra helt enkelt för att vara en förstamatch, säger Pelle Lindqvist.

Pöder och Milton nätade

Frida Pöder öppnade målskyttet efter en dryg timmes spel och still going strong Nathalie Milton hängde dit 2-0 efter en hörna med cirka tio minuter kvar på klockan.

– Vi hade bud på ett flertal mål till, men Ida (Nyman) gör också ett par bra räddningar absolut. Det var rättvist med seger.

Hur var Lindsdal?

– De vann ju sin division 2-serie och det ska vara en värdemätare. Jag kanske hade trott att de skulle ha lite högre bolltempo och spela lite snabbare. Det här var en bra start och det är skönt att vi är med och känner att vi orkar.

Ungdomar lyftes fram

Fyra spelare fanns på bänken och samtliga fick speltid. Många har inte gjort en minut i division 2 tidigare.

– Det är kul i sig. Jobbet som alla lägger ned är det största plusset och våra anfallare sätter tonen med många löpmeter och då inte bara offensivt.

Ungdomarna Isabelle Gunnarsson och Alice Kennmark förtjänade att lyftas lite extra.

– Det är Isabelles första start i seniorlaget och Alice har inte spelat på den här nivån tidigare. De gör det jättebra och det är kul att få lyfta två yngre, men alla gör det bra och alla var glada och nöjda efteråt.