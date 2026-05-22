Stina äntligen tillbaka – VIF jagar trendbrott mot topplag

Vimmerby IF är segerlöst i de tre senaste matcherna och har bara tagit poäng i en av dem. Nu får man tillbaka Stina Kägo Bragsö till matchen mot topplaget Mariebo IK. – En bra motståndare, men vi får fokusera på vårt, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Vimmerby IF har hamnat i en svacka och har förlorat två av sina tre senaste matcher. I omgången som gick blev det förlust mot Bankeryds SK med 2-0.

VIF-tränaren Pelle Lindqvist är emellertid inte så orolig över lagets form.

– Man ska förtjäna medgång och flyt, men i de två senaste matcherna har det inte studsat med oss och absolut inte mot Bankeryd. Jag står fast vid att vi har ett domslut som blev väldigt avgörande för matchen. Deras målvakt visas inte ut och hon räddar dem i andra halvlek. De kunde ha blivit annorlunda, men vi skapar sjukt mycket chanser och borde ha vunnit ändå. Det var en sådan där match när bollen inte ville in.

Nu har man pratat igenom den matchen i veckan.

– Prestationen i sig var absolut bra och vi vek inte ned oss. Vi slet för det och det hade varit en annan femma om vi åkt därifrån utan att ha känt att vi skapade chanser eller fick spelet att stämma. Det var en helt godkänd insats men målen saknades.

"Pratar inte tabell"

Under lördagen väntar andraplacerade Mariebo IK hemma på XL Bygg Arena. Ett lag VIF kamperat i toppen med under flera säsonger.

– Det är en bra motståndare, men vi får fokusera på vårt. Vi har mött dem tidigare och vunnit mot dem och ska bjuda upp till kamp. De har värvat inför det här året och har säkert ambitionen utpekad att ta steget upp. Vi vann mot dem i höstas och vet att vi kan hota alla lag om vi får det att stämma, gör jobbet och följer matchplanen. Det är ingen skillnad i morgon. Vi går in i den här matchen med känslan av att vi ska kunna göra en bra prestation.

Matchen är också viktig ur tabellsynpunkt. Vid förlust kan VIF hamna långt efter lagen som är i det översta skiktet.

– Vi pratar inte tabell, utan för oss handlar det om att göra bra prestationer varje match. Då vet vi att vi kommer plocka poäng. Övriga får titta i tabellen, så summerar vi när allt är färdigt. Vi vet att om vi är påkopplade är vi bra mot alla lag i den här serien.

Frida Pöder är fortsatt bortrest och man har inte heller tillgång till Molly Levin den här gången. Däremot kommer Stina Kägo Bragsjö tillbaka efter en längre tids sjukfrånvaro.

– Det är en viktig pjäs att få tillbaka, säger Pelle Lindqvist.