Andra raka hemmasegern för VIF: "Riktigt härlig laginsats"

Vimmerby IF studsade tillbaka efter förlusten mot Jönköpings Södra. Frida Pöder och Nathalie Johansson ordnade segern mot Falköpings KIK med varsitt mål. – Alla går in med helt rätt inställning och jobbar för varandra. De hotar egentligen inte oss på hela matchen, säger en helnöjd tränare i Pelle Lindqvist efter 2-1-segern.

Frida Pöder öppnade målskyttet efter 26 minuter och "Natta" Johansson ökade på från straffpunkten nio minuter senare.

Vimmerby IF hade bud på mer och dominerade spelmässigt mot Falköpings KIK.

– Vi gör det jättebra. Här hemma är det vi som ska bestämma och det känns som att vi hade kontroll på matchen, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Sen reducering

Falköpings KIK fick visserligen in en reducering efter 89 minuter, men var aldrig riktigt nära att störa Vimmerby IF.

– Man han ha synpunkter på målet som vi tycker är en solklar offside, men vi får ta det och totalt sett gör vi en riktigt härlig laginsats. Alla går in med rätt attityd och inställning och hjälper varandra. Vi har en stabil backlinje som gör det jättebra.

Nathalie Johansson och hela backlinjen får beröm men hela laget förtjänar att lyftas fram, tycker Pelle Lindqvist.

– "Natta" är magisk och fantastiskt bra oavsett position. I dag spelar hon innermittfältare och gör det bra. Backlinjen är följsam och våra ytterbackar Jonna (Söderberg) och "Issa" (Isabelle Gunnarsson) gör en jättefin insats.