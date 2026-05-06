Seriens bästa offensiv mot tätaste försvaret: "Hoppas kunna luckra upp dem"

Vimmerby IF:s huvudtränare Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist har inlett säsongen med tre segrar av fyra möjliga. Nu väntar Hjulsbro IK på bortaplan. Foto: Rickard Johnston

En urladdning med sex mål på en halvlek senast. Offensiven lär behöva stämma för Vimmerby IF även mot Hjulsbro IK som bara släppt in tre mål på fyra matcher. – De spelar tajt bakåt och det gäller att vi försöker luckra upp dem på något sätt, säger Pelle Lindqvist.

Onsdagens motståndare Hjulsbro IK är placerade i mitten av tabellen efter två segrar och två förluster. Så långt inget konstigt. Vad som sticker ut är målskillnaden. 3-3 efter fyra matcher är anmärkningsvärt, såväl offensivt som defensivt. Bäst i serien tillsammans med trean IFK Wreta Kloster i minst antal insläppta mål. Näst sämst av samtliga lag i antal mål framåt – elva (!) färre än Vimmerby IF som är bäst offensivt hittills.

– Vi har mött dem tidigare och sett till deras matcher i år spelar de väldigt tajt bakåt. Men vi har en god spets framåt och hoppas kunna luckra upp dem, säger tränaren Pelle Lindqvist.

"Gjorde exakt vad vi pratade om"

Vimmerby IF har gjort 14 mål framåt och släppt in sju på fyra matcher.

– Ett bra försvarsspel ger någonstans grunden till det andra. Det är Jönköpingsmatchen där vi släppte in tre mål men annars har det sett ganska bra ut. Vi pratar mycket om att vi behöver vara påkopplade och spela på andrabollarna. I eget straffområde får bollen inte studsa två gånger. Senast släppte vi ett mål på det sättet och där måste vi blir ännu mer aggressiva och vara först in.

Mot Lindö FF låg Vimmerby IF under med 1-0 i paus innan laget vaknade med besked i andra och gjorde hela sex mål i 2-6-segern.

– Vi blev lite försiktiga och passiva i första halvlek och snackade ihop oss i paus om att kliva högre. Det gav utdelning på en gång. Vi var mycket mer aggressiva, spelade enklare från backlinjen och hittade rätt passningar. Andra halvlek var allt vi pratade om i paus och tjejerna gick ut och gjorde exakt det, säger Pelle Lindqvist.

Vad betyder det att flera yngre spelare kliver fram med mål?

– Vi sa innan matchen att hela truppen räknas. Vi har en startelva och slutar med en helt annan elva och oavsett om man spelar 95 minuter, fem minuter eller ingenting alls så är man med och bidrar. Det var extra kul att från den yngsta till den äldsta var med och bidrog. Det är jätteroligt för de yngre att få boosten att göra mål och assist, men det är flera andra yngre som också gör det väldigt bra och som säkerställer att vi inte släpper in mål. Det är kollektivet som gör det tillsammans.

Abenius med i truppen

15-åriga Allie Abenius, tremålsskytten mot Lindö FF, är uttagen i truppen även mot Hjulsbro men Pelle Lindqvist skyndar långsamt med talangen som gjorde sin första A-lagsträning i går (läs måndag).

– Hur mycket hon kommer träna med oss blir väl en diskussion med både Fredrik (Credholdt) och henne själv. Vi vill inte sträcka det med för mycket träning. Hon gjorde en fantastisk insats i söndags men vi får ta det i lagom takt. Hon är med i truppen så får vi se hur mycket speltid det blir. En härlig start var det definitivt.