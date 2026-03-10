KLART: JAGADE SPELAREN ÅTERVÄNDER TILL GULLRINGEN

Förre Vimmerby IF-spelaren Haris Dreco har varit en av den tidiga försäsongens största snackisar. Nu är det klart att hans nästa klubb blir VIF:s seriekollega i division 4, Gullringens GoIF.

2019-2020 spelade Haris Dreco med Gullringens GoIF. Nu är det dags att dra på sig den gulsvarta dressen igen. Under försäsongen har han jagats av flera klubbar, men nu har han gjort sitt val.

I kväll gick klubben nämligen ut med uppgiften att den vasse innermittfältaren/anfallaren är tillbaka efter ett antal år i andra klubbar. Bland annat hade han för ett par säsonger sedan en ledande roll i kommande seriekollegan och kommunrivalen Vimmerby IF, och nu senaste har han spelat med Hemgårdarna i division 3.

”En viktig tillgång”

På Gullringens GoIF:s hemsida kommenterar sportchefen Patrik Wärnehall övergången så här:

– Haris kommer bli en viktig tillgång till vårt lag då det är en spelare som vill ha mycket boll och har bra ledaregenskaper. Han har under de här åren även hunnit skaffa sig en hel del erfarenhet som är viktigt att ha i vår unga trupp.

Till hemsidan säger Haris, som bor i Linköping och jobbar i Vimmerby, att det är otroligt roligt att vara tillbaka och att han hade några av sina roligaste säsonger när han var i Gullringen senast och att många spelare är kvar sen den tiden. Han ser även fram emot den mycket roliga serie man hamnat i med mycket derbymatcher, säger han.

Vi har sökt Haris Dreco.