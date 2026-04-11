Agnes Karlsson levererade direkt: "Jättenyttig för oss"

Nathalie Johansson låg bakom Vimmerby IF:s tre första mål. Här firar hon efter 1-0-målet som registrerades som självmål. Foto: Rickard Johnston

Pelle Lindqvist var nöjd med vad han fick se i premiären. Foto: Rickard Johnston

Tillbaka i moderklubben som vinnare. Agnes Karlsson visade upp trygghet med bollen, höll i taktpinnen på innermittfältet tillsammans med Julia Rosin och var en ribbträff från att bli målskytt mot Skövde. – Svinkul! Vi vinner och det var det vi var inriktade på, säger hon.

I första halvlek gjorde Vimmerby IF visserligen tre mål, men ändå upplevdes spelet stundtals stressigt och flera gånger skickades bollar undan på vinst och förlust. Agnes Karlsson var en av spelarna som vågade hålla i, värdera och fördela passningar med ett lugn.

– En riktigt rolig match. Gött med hemmapremiär och vinst såklart. För egen del kändes det helt okej. Det märktes att det var första matchen och jag har haft lite sjukdom senaste veckan och inte kunnat träna fullt ut.

Hyllas av tränaren

Trots att det fanns en del spelmässigt att slipa på vann Vimmerby IF premiären med 5-1 och visade upp sin klass offensivt.

– Vi har en otrolig spets, så är det. Men jag tycker även att vi hittar kombinationer bakifrån och att vi ska vara nöjda. Det finns mycket att jobba på men det här är en bra start att utgå ifrån.

Tränaren Pelle Lindqvist berömde innermittfältarens insats efter matchen.

– En av hennes kvaliteter är lugnet med bollen, att värdera när man ska gå för en mer hotande passning och när man behöver hålla i den. Hon är jättenyttig för oss idag och kommer att bli jättenyttig under säsongen. Ett hårt jobb på mitten tillsammans med Julia (Rosin) och de hittar ett bra samarbete.

Tre poäng och fem mål framåt i en soldränkt premiär hemma på Arena Ceos är svårt att vara missnöjd med.

– En fantastiskt härlig premiär och ett bra resultat. Jag upplevde i första halvlek att vi blev lite stressade samtidigt som man inte kan säga att Skövde hotade oss riktigt. På det stora hela gör vi det okej.

"Visar ingen respekt"

Att Alice Kennmark, 16 år, fick hoppa in i paus och förgylla premiären med sitt första A-lagsmål i seriespel var också en höjdpunkt att ta med sig.

– Hon kommer direkt från spanska solkusten och visar ingen som helst respekt. Hon går bara in och kör, är på rätt ställe och har bud på flera mål. Det är jätteroligt att se.

En annan som får beröm är skyttedrottningen Nathalie Johansson som låg bakom Vimmerby IF:s tre första mål, där två registrerades som självmål.

– Man får väl säga att hon får hjälp med något, men frågar du ”Natta” gjorde hon säkert allihop (skratt). Vi får ge henne målen, hon skapar lägen och gör ett sjukt jobb precis som Frida (Pöder). Skulle inte de löpmeterna tas blir vårt försvarsspel mycket jobbigare och jag tycker att alla visar upp en bra inställning idag, säger Pelle Lindqvist.