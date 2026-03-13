VIF på träningsläger – då mosade man motståndet

Vimmerby IF är på träningsläger i Göteborg. Då passade man på att möta division 3-laget Askims IK. Segern blev stor och hela 7-1 stannade siffrorna vid.

I paus hade Vimmerby 2-0 efter mål av Julia Rosin och ett självmål. I den andra halvleken lossnade målskyttet ordentligt.

– Vi var väldigt spelförande. Vi tillbringade större delen av matchtiden på deras planhalva. Det blev ett test för oss att hålla i bollen, värdera när vi skulle gå och när vi skulle hålla i den. Vi hade sökt match och är överens om att det var bra att få till en match, säger tränaren Pelle Lindqvist.

Askim åkte ned i trean den gångna säsongen och siffrorna kunde blivit ännu större än 7-1.

– De hotade oss inte speciellt mycket och på så vis var det väldigt stabilt. Vi hade lägen i första också och skapade chans på chans, men de hade duktiga målvakter. Sedan rann det iväg och vi kunde ha gjort några till.

Julia Rosin gjorde ett till i andra halvlek och övriga målskyttar var Frida Pöder, Stina Kägo Bragsjö, Tessa Svensson och Agnes Karlsson. Alva Gustafsson, som gjorde sin debut, berömdes tillsammans med Reta Hanno och Agnes Karlsson, men samtliga stod för en bra insats.

Nu fortsätter lägret.

– Vi har två träningar i morgon och herrarna har pass också. Sedan har vi gemensamma luncher och middag i morgon kväll. Det blir en bra kombo.