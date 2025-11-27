Vimmerby IF bekräftar nya tränarduon: "Spännande kompetens"

Pelle Lindqvist och Cornelia Lindgren leder Vimmerby IF som huvudtränare nästa säsong. En lösning som sportchefen Patricia Pöder är nöjd med: "Vi är jätteglada för det", säger hon. Foto: Micael Rundberg och Rickard Johnston

Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist är klara som huvudtränare i Vimmerby IF dam till nästa säsong. Det bekräftar nu sportchefen Patricia Pöder. – Det är vi jätteglada för. De började förra året, har vuxit in i truppen på ett fint sätt och sitter inne på en spännande kompetens, säger hon.

Tränarduon Cornelia Lindgren och Pelle Lindqvist var assisterande till Tommy Svensson Pöder under den gångna säsongen och tar nu över huvudansvaret i ett delat ledarskap.

– Det är en naturlig väg att gå. Tjejerna tycker om dem och på något sätt är det första pusselbiten för lagbygget, säger Patricia Pöder.

Bara en spelare med kontrakt

Ja, apropå pusselbitar återstår en hel del för att forma bilden av Vimmerby IF:s damlag 2026.

Stina Kägu Bragsjö är i dagsläget den enda spelaren som har kontrakt över nästa säsong.

– Henne släpper vi inte, säger Pöder och fortsätter:

– Vi är i ett läge där de flesta spelarna har utgående avtal och det är klart att många kommer att fortsätta men innan det finns på papper kan jag inte lova något.

Klart är att Molly Levin, Saga Stejdahl och Tove Carlberg som alla tre har haft långa pendlingsavstånd kommer att lämna klubben.

– Molly pendlade både till träning och match från Halmstad och det ser vi i dagsläget inte att det kommer fortsätta. Samma sak är det med Saga i Göteborg och Tove i Jönköping. Det är svårt att bygga en trupp med de avstånden även om det är tre fantastiska tjejer som jag gärna hade velat ha kvar, säger Patricia Pöder.

Ny träning för provspelarna

På herrsidan är det fler kontrakt på plats och under gårdagen hade klubben en ny provträning med Farouk Alaloush, Linus Hemmingsson, Enock Jörgensen och Rasmus Samuelsson.

– Det är superhärliga killar och duktiga spelare, men ingenting är klart med någon av dem. Vi får se vart vi hamnar.

Både Knut Gunnarsson och Oskar Stejdahl ska ha andra klubbar efter sig. Vad har du för kommentar kring deras situation?

– Vi för en öppen dialog och vet vad som händer. Det är klart att jag vill behålla dem, Knut är vår lagkapten och Oskar vår vice lagkapten men vi har inte kommit så mycket längre där. Det är klart att jag vill bygga en trupp så fort jag kan men samtidigt lägger jag ingen stor press på dem i att ta beslut.