Vimmerby B kryssade i premiären – nära vinst

VIF hade 1-0 i paus, men släppte in kvitteringen ganska snabbt i början av andra. De gulsvarta var det bättre laget och hade flest chanser.

– Det var helt okej, vi hade 1-1 med mersmak och hade fler målchanser. Det är lite surt med en poäng, men en helt okej kämpainsats. Vi var lite avvaktande första 25, men sedan tog vi tag i taktpinnen och tryckte ned dem en hel del, säger tränaren Fredrik Credholt.

Mittbackarna Isabelle Gunnarsson och Stina Lamberg Fjällgård var bäst i laget.