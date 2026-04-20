DSK har stora planer – handlar om miljonsatsning

Djursdala SK planerar att både bygga ut och renovera klubbstugan på Dalavallen. Till höger föreningens ordförande Fredrik Milton.

Djursdala SK växer ur sina lokaler. Nu planerar föreningen att bygga ut Dalavallens klubbstuga med en ny samlingslokal med pentry, dubbla antalet duschutrymmen och göra plats för ett tredje omklädningsrum. – Vi behöver göra det här för att ha möjlighet att bredda verksamheten och aktivera fler medlemmar i ett större åldersspann, säger DSK:s ordförande Fredrik Milton.

Djursdala SK har lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen om en tillbyggnad på 80 kvadratmeter. Planen är en förlängning av den befintliga klubbstugan samtidigt som nuvarande lokaler ska renoveras och bli mer tillgänglighetsanpassade. Det finns även tankar om boulebanor och en lekplats på Dalavallen.

– Vi behöver utöka motionsutrymmen inomhus där vi har regelbundna HIIT-pass. Utöver domaromklädning med dusch har vi i nuläget bara två omklädningsrum med ett gemensamt duschutrymme. Det är inte optimalt med tanke på att vi i de yngre åldrarna har mixat med både pojk- och flickgrupper, säger Milton.

Hoppas på ekonomiskt stöd

Utbyggnaden tillsammans med renoveringen beräknas kosta omkring 2,5 miljoner och Djursdala SK kommer att ansöka brett om stöd för att finansiera satsningen.

– Vi vänder oss åt så många håll vi kan. Vi kommer att söka kommunalt, RF SISU, Sparbanksstiftelsen, Allmänna arvsfonden… Vi tittar på allt möjligt.

Fredrik Milton menar att det finns ett stort renoveringsbehov och att utbyggnaden kommer att skapa möjligheter att bredda verksamheten.

– Vi räknar med att kunna få in fler medlemmar och framför allt aktivera fler i ett större åldersspann. Vi ser att vi erbjuder hela bygden en samlingslokal för möten och att den nya lokalen ska kunna användas även om det pågår aktiviteter i andra utrymmen.

När i tid ligger det här?

– Svårt att säga. Går det riktigt bra kan vi börja redan i höst. Blir det en utbyggnation så påverkar inte det så mycket av befintlig anläggning och då kanske vi kan påbörja den till våren och renovera övriga utrymmen den dagen domaren blåser av sista matchen på Dalavallen i oktober 2027. Drömmen vore självklart att komma i gång oktober 2026, men det är en dröm.

Annons:

Stort engagemang

Det blåser positiva vindar i Djursdala SK och Fredrik Milton nämner det stora engagemang som finns i föreningen.

– Vi hade en arbetsdag på påskdagen och var ett 30-tal på plats samt 15 seniorspelare. Flera äldre gentlemän dök upp och det blev en väldigt trevlig gemenskap. Då vill man ge fräscha ytor och lokaler till spelarna och att även de äldre i föreningen får något som de kan utnyttja.