Skarpa kritiken mot bolaget: "Strider mot ägarens direktiv"

Niklas Gustafsson (M) är skarpt kritisk till mot att Vimarhem i hans tycke brutit mot ägardirektiven. Magnus Danlid (C) tar lätt på kritiken. Bilden är ett montage.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) är starkt kritisk till Vimarhems budget, som han menar strider mot ägardirektiven. – Vimarhem har kört på fast de visste att man inte skulle nå avkastningskravet. Vi måste ha respekt för beslut fattade av kommunfullmäktige.

I förra veckan berättade vår tidning att det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB gör ett mycket dåligt resultat 2025. Minusresultatet landade på 2,8 miljoner och av dessa kan 2,4 miljoner härröras till att man sparkade vd:n Johan Oléhn.

Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) är skarpt kritisk till hur Vimarhem skött det senaste året.

– Vimarhem lägger en nollbudget och det strider mot ägardirektiven. Jag har diskuterat med revisorn kring hur jag ska hantera det. Vi fattar beslut i kommunfullmäktige som man inte följer och tar ett eget beslut, säger han.

Det han syftar till är att Vimarhem ska sträva efter att uppnå tre procent i direktavkastning, enligt ägardirektiven.

– VEMAB har varit satta i en situation tidigare och då tog de kontakt med VKF:s styrelse och bad om att få göra avsteg. De såg att de inte nådde avkastningskravet medan Vimarhem bara kört på. Jag lyfte detta innan sommaren förra året, men det har inte hänt något. Nu gör de samma sak igen och lägger en nollbudget.

"Måste ha en dialog om det"

Niklas Gustafsson övervägde att inte skriva på årsberättelsen.

– Det kommer bli så att jag lämnar en protokollsanteckning vid nästa styrelsemöte. Jag kommer skriva under årsredovisningen, men jag anser att vi måste ha respekt för beslut fattade av kommunfullmäktige. Har man satt direktiv som säger att det finns ett avkastningskrav på bolagen, så måste man också lägga en budget som strävar efter att leva upp till det, säger han och fortsätter:

– Sedan förstår jag att det är tufft att få ihop ekonomin. Vimarhem gjorde minus och det ser inte ljusare ut inför 2026, men man måste ha en dialog om det. Är man i en koncern kan man inte lägga en budget utan en formell diskussion och ägardialog.

Efter en ägardialog under torsdagen skrev oppositionsrådet på.

– Men vi har lyft det här och att vi i VKF (Vimmerby kommun förvaltning, reds.anm) ser allvarligt på att Vimarhem inte följer ägardirektiven. På nästa möte kommer jag att göra en protokollsanteckning.

Så din kritik kvarstår?

– Det är inget fel på räkenskaperna eller bokföringen. Det finns inga oegentligheter och allt är rätt så, men på det sätt som bolaget agerar strider det mot ägarens direktiv och vi har inte haft någon dialog om det. Det kan uppstår saker, men man måste ha en dialog med ägaren om det. Nu bryter man mot fullmäktiges beslut och tar beslut som strider mot direktiven.

"Oansvarigt resonerat"

Magnus Danlid (C), ordförande i Vimarhem, tar relativt lätt på den hårda kritiken.

– Vi kunde ha lagt en budget för att hamna tre procent plus, men det hade ju bara varit på papper. Vi visste hur förutsättningarna såg ut och ingen kunde räkna med ett plusresultat när kostnaderna ökat med många miljoner. Vi kunde ha gjort en skönmålad budget som vi visste att vi sedan inte kunde hålla. Det är önskvärt att vi går plus och i ett normalläge tänker vi inget annat, men 2025 var inget normalläge.

Niklas Gustafsson övervägde att inte skriva på?

– Har han uttryckt det så tycker jag att det är ganska oansvarigt resonerat. Det är inte så att Niklas har varit drivande på våra dialogmöten med VKF. Våra utmaningar har också varit väl kända. Jag kan rekommendera Niklas, eftersom vi har två moderater i styrelsen, och om han har så stark åsikt i det här, att föra fram det till sina egna representanter. Det känner jag inte till att han har gjort, för det är inget som de har uttryckt.

Ser du inget bekymmersamt med det här?

– Om vi mörkat det här, så absolut. Men det har vi inte gjort. Vi har varit tydliga med situationen inför VKF och jag själv tillsammans med Johan Oléhn var och informerade om läget i fullmäktige. Jag tar inte så hårt på det här. Man ska ha respekt för budget och ägardirektiv, men det är också bra om ägarens representanter har respekt för vår situation. Vi har haft kostnadsökningar vi inte kunnat drömma om, säger Magnus Danlid.