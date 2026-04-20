EKOBROTTSHÄRVA: MAN GRIPEN VID STOR INSATS I TRAKTEN

I onsdags i förra veckan skedde en större insats på en ort i Västerviks kommun. En man i 60-årsåldern greps när flera civila patruller slog in. Han är nu häktad för ekonomisk brottslighet.

Det var under onsdagsmorgonen som polisen slog till mot en adress på en ort i sydvästra delarna av Västerviks kommun. Enligt våra uppgifter var flera civila polispatruller på plats och det ska ha rört sig om ett pågående ekobrottsärende.

Vår tidning har haft svårt att få våra uppgifter bekräftade från Ekobrottsmyndigheten, men lyckades nu på måndagen.

"Det enda jag kan berätta är att vi grep en person misstänkt för bland annat grova bokföringsbrott i olika bolag i Stockholm", skriver Björn Ankarling, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och den som leder förundersökningen, i ett mejl till vår tidning.

I fredags hölls en häktningsförhandling mot mannen vid Stockholms tingsrätt. Den misstänkte mannen, som är i 60-årsåldern, häktades då för flera fall av grovt bokföringsbrott, överträdelse av näringsförbud samt skattebrott. Totalt rör det sig om tre fall av grovt bokföringsbrott och två fall av bokföringsbrott. Brotten ska ha begåtts i Stockholms stad samt i Göteborgstrakten.

Har inte tid för intervju

Mannen, som motsatte sig att det föreligger sannolika skäl, blev häktad på samtliga brottspunkter. Enligt tingsrätten finns det risk att den misstänkte avviker eller på annat sätt undkommer lagföring, det finns också risk för att den misstänkte försöker försvåra sakens utredning eller undanröjer bevis och man menar att det finns risk att mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Åklagaren har fått till den 15 maj på sig att väcka åtal mot honom.

"Förundersökning pågår och sedvanlig förundersökningssekretess råder", skriver åklagaren, som låter meddela att han inte har tid för en intervju.

Annons:

"Ingen koppling till Småland"

Björn Ankarling menar att det inte finns några brottsmisstankar i våra trakter.

"Det finns i princip ingen koppling till Småland förutom att den misstänkte befann sig där vid gripandet", skriver han.

Enligt uppgift till vår tidning ska en närstående till mannen driva verksamhet häromkring.