LÄNET: MAN HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT

En man begärs häktad för en våldtäkt i Mönsterås den 11 april. Genrebild. Foto: MostPhotos

En man i 30-årsåldern har häktats för en våldtäkt i en bostad i Mönsterås kommun.

Mannen ska vara bekant med den drabbade och utreds alltså för våldtäkt. Åklagaren Stina Svensson vill nu att mannen häktas. Hon ser risk för att mannen försvårar utredningen och/eller fortsätter sin brottsliga gärning. Ett tredje skäl till häktning är att minimistraffet för brottet överstiger 18 månader.

– Jag kan inte säga så mycket, det är två bekanta som har träffats och det har skett i en bostad.

Vad har de haft för relation?

– Jag kan inte säga något om det.

Nekar till anklagelsen

Mannen, som är bosatt i Karlskrona, förnekar brott i förhör.

– Vi ska gå igenom ärendet och har en del spår som vi ska skicka till NFC för analys och vi ska hålla ytterligare förhör.

Hur ser bevisläget ut?

– Jag kan inte yttra mig om det idag, men jag bedömer att det föreligger sannolika skäl.

Senare under onsdagen beslutade tingsrätten att häkta mannen. Han har häktats med ett flertal restriktioner och åklagaren har fått till den 29 april på sig att väcka åtal.