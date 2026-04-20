De visar upp sin renoveringsresa i TV: ”Snyggare än jag vågat drömma om”

Camilla Berg och Mathias Nyström köpte "Drakvillan" efter att de bara varit ett par i tre månader. "Huset var förfallet när vi köpte det. Vi kände att det förtjänar att få tillbaka sin själ igen", säger Mathias. Foto: Tess Hartikka

Bilder från insidan av huset i Ankarsrum får inte visas ännu. Först måste tv-tittarna få se hur renoveringen har gått i programmet "Renoveringsdrömmar". Foto: Tess Hartikka

I början av sommaren var den gamla metodistkyrkan i Ankarsrum, även känd som Drakvillan, i princip bara ett tomt skal. Efter fem månader med tidspress, kamerabevakning och ett växande renoveringskaos stod sedan kök, badrum och ett sovrum klart, och det har blivit till ett hem. Nu medverkar husägarna Camilla Berg och Mathias Nyström i tv-programmet Renoveringsdrömmar.

På onsdag sänds det nionde avsnittet av Renoveringsdrömmar på Kanal 5 och HBO. Det är ett program där tittarna, tillsammans med programledaren Anders Öfvergård, får följa olika renoveringar på unika platser, där ägarna vill skapa sitt drömboende.

I de kommande fyra avsnitten kommer tittarna att få följa ett spännande renoveringsarbete i Ankarsrum. Drakvillan ligger granne med Coop och biblioteket i Ankarsrum. Huset som byggdes 1920 har tidigare varit en metodistkyrka, och de stora kyrkofönstren och kyrkosalen på 130 kvadrat med sex meter i takhöjd finns kvar. I programmet kommer deras hus att kallas för ”Kapellet”.

– Charmen med att renovera upp ett gammalt hus och att göra det själv är att man verkligen lär känna sitt hus från grunden. När man håller på med ett gammalt hus vet man aldrig vad man kommer hitta när man lyfter på en plastmatta eller flyttar en bräda – på gott och ont, säger Camilla Berg när vår tidning träffar paret i huset.

”Förtjänade att få tillbaka sin själ”

Camilla och Mathias köpte Drakvillan hösten 2022. Då hade de bara varit tillsammans i tre månader. Camilla som är uppvuxen i Ankarsrum berättar att hon känt en dragning till huset ända sedan hon var barn.

– Det har funnits något magiskt, spännande och speciellt. Och Mathias har också tänkt mycket på det här huset.

– Hon sa till mig en dag efter jobbet att det var ett hus till salu som hon ville köpa. När det visade sig att det var det här huset hon menade så sa jag bara att ”Vi kör”. Huset var förfallet när vi köpte det. Vi kände att det förtjänar att få tillbaka sin själ igen, säger Mathias.

Blev headhuntade

Det var våren 2025 som paret Camilla Berg och Mathias Nyström fick en förfrågan om att vara med i tv-programmet Renoveringsdrömmar. Då blev de kontaktade efter att produktionen hittat deras nystartade Instagramkonto @drak.villan. För dem var det inte självklart att tacka ja, åtminstone inte direkt.

– Vi hade aldrig sett programmet innan, så vi kollade på en säsong först för att känna efter, säger Camilla.

Men när beslutet väl var taget gick allt snabbt. Produktionsbolaget satte tydliga ramar, och ett tidigt stopp.

– De sa till oss: ”Gör ingenting nu förrän vi kommer och filmar”. Det var i april, och inspelningen började i juni. Det var lite snopet först, för vi hade ju äntligen tänkt börja med renoveringen. Men då gjorde vi lite projekt ute i stället under tiden.

Ont om tid

Under sommaren och hösten har Camilla Berg och Mathias Nyström låtit ett tv-team följa deras arbete med att förvandla det slitna huset till ett hem. Efter fem månader av renovering skulle sedan tre utvalda delar av huset stå klara. Valet föll på kök, badrum och ett sovrum.

– Vi ville kunna flytta in så fort som möjligt, så då blev det de viktigaste rummen först, säger Mathias.

Båda har gjort renoveringsarbeten tidigare på hobbynivå, men det var första gången de skulle ta sig an ett sådant projekt tillsammans.

– Tidspressen var det absolut tuffaste. Sista veckorna blev det knappt någon sömn alls, och jag hade så ont i armen efter allt målande. Men vi lyckades skapligt bra med att faktiskt hinna med det vi skulle, säger Camilla.

Att vara framför kameran

Att ge sig in i ett stort renoveringsprojekt är en sak. Att göra det framför kameror är en annan.

– Man vande sig ganska snabbt vid att bli filmad. Samma producent och nästan alltid samma kamerafolk kom varje gång, så man blev kompis med dem.

Samtidigt fanns en viss nerv i situationen.

– Det har aldrig gått så dåligt som när man vet att man blir filmad. Då tänker man att ”om det här går fel nu så kommer det garanterat med” – och då gör det ju det ibland, säger Camilla och skrattar.

Mellan tv-teamets besök förväntades paret själva dokumentera arbetet.

– Vi fick en liten kamera som vi skulle ha på hela tiden när vi jobbade. Men vi har ingen aning om vad de kommer att använda, vi har inte heller sett programmet än. Vi är lika nyfikna som alla andra.

Under renoveringens gång dök programledaren Anders Öfvergård dök upp vid några tillfällen, men det mesta arbetet stod paret själva för.

– Han har hjälpt oss två dagar totalt. Resten har vi gjort själva. Anders är ju väldigt kunnig och är snickare själv. Så han ställde väldigt komplicerade frågor och ifrågasatte mycket. Vi var inte alltid överens med honom, när han tyckte på ett sätt och vi på ett annat.

Hur har det gått för er två att samarbeta?

– Vi kommer överens och samarbetar bra. Vi har lärt oss att renovera under vägens gång och är inte rädda för att göra fel, säger Mathias.

– Vi jobbade lite för bra ihop faktiskt, så att Anders splittrade på oss för att vi skulle bli mer effektiva. ”Ni måste inte göra allt tillsammans” sa han. Vi märkte sen att vi kunde dela på oss och hinna få lite mer gjort, säger Camila.

Tänka utanför ramarna

Renoveringen har till stor del präglats av återbruk och experimentlusta. Gamla möbler fått nytt liv och satts samman till en helhet. Bland annat har de skapat en köksö genom att pussla ihop en gammal byrå med gamla köksskåp, och alla skåp i köket som har staplats på varandra är köpta second hand.

– Vi har försökt hålla ner budgeten och inte köpa nytt. Det blir också mer personligt, och vi vill skapa en känsla av att det ska vara som att vara 100 år tillbaka i tiden. Innan vi målade om alla skåpen tänkte vi ”Hur ska det här bli?”, men det blev riktigt bra när man fick en enhetlig färg, säger Mathias.

Att tänka utanför ramarna har varit en medveten strategi från början.

– Något vi sagt sedan vi köpte huset är att det inte ska vara några vita väggar eller vita tak. Vi gillar färg och när det är lite galet, säger Camilla.

Ett tydligt exempel är ett ovanligt designval:

– Jag hade fastnat för en speciell tapet, men eftersom vi vill ha mycket konst på väggarna blev det lite mycket med den mönstrade tapeten. Då satte vi tapeten i taket i stället, och målade väggarna enfärgade i köket. Vi gör lite tvärtom, precis så som vi är.

”Snyggare än jag vågat drömma om”

Trots stressen, sömnbristen och utmaningarna är stoltheten tydlig när de ser tillbaka.

– Alla rummen blev snyggare än jag vågat drömma om. Jag är jättestolt över oss, säger Camilla.

När inspelningen avslutades tog det dock stopp.

– Det var som att luften gick ur oss. Vi höll inte i en hammare på flera månader, säger Mathias.

Men nu har energin kommit tillbaka, och Mathias och Camilla är långt ifrån klara med allt som de vill göra i huset och i trädgården. Mitt under intervjun hörs ett kraftigt dån utanför huset. Då visar det sig att ett stort lass med sten som de beställt till att anlägga en damm i trädgården precis har levererats.

– Stora salen har vi inte gjort något åt ännu, som vi tänker oss ska bli vårt stora vardagsrum. Och sen trädgården vill vi fräscha upp, lägga ny altan. Det finns ju att göra.

Vill samla människor

I dag är visionen tydlig: huset ska bli mer än ett hem. Planerna framåt inkluderar olika typer av event, med allt från matlagningskurser till konserter och kreativa träffar.

– Vi vill att det ska bli som en sambandscentral, där dörren alltid är öppen. Huset är ju från början byggt för att samla människor.

Några bilder från renoveringen får de inte visa förrän programmet har sänts.