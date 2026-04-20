Omfattande VA-arbete närmar sig – pågår i en månad

Snart inleder Vimmerby Energi- och Miljö AB ett omfattande VA-arbete i Vimmerby. Den 4 maj stänger man av Östra Tullportsgatan i korsningen vid Verkstadsgatan. Avstängningen väntas pågå till 3 juni.

– Det är ett stort och rejält arbete som berör många i Vimmerby. Vi gör det för att ta ansvar och se till att vardagen fungerar för människor i tätorten, säger Ola Lindblad, projektledare VA på VEMAB.

– Då räknar vi med att vara framme vid Sankt Persgatan. Arbetet kommer att ske i sektioner och vårt mål är att flytta oss 60 meter framåt varje vecka om allt går som det ska, säger han.

Trafiken leds om

Under tiden kommer trafiken att ledas om efter hand beroende hur bra arbetet går.

– Vi utför arbetet då ledningarna är oerhört gamla och vi ser att vi har återkommande driftproblem i området. Vi kommer märkas av genom buller, arbetsmaskiner och en dammig miljö under arbetets gång, säger Ola Lindblad.

Kommer ni stänga av vattnet några längre perioder?

– Det är just vid omkopplingsarbetet, men vår målsättning är att hålla det i drift så mycket som möjligt. Det rör sig om kortare perioder och inte flera dagar. Vi informerar just när det blir och då hänvisar vi till vattenkiosken eller att tappa upp inför.

Till semestern hoppas man att hela Östra Tullportsgan är färdig och att det sedan kan asfalteras igen under sensommaren.

Nytt arbete efter semestern

Efter sommarsemestern, med start 10 augusti, påbörjas också ett arbete med byte av ledningar inne i Abyområdet. Då berörs Sankt Persgatan, Verkmästargatan och Abygatan.

– Den delen av arbetet beräknar vi vara med klara med 23 oktober. Här byts även el och gatubelysning ut och ny fiber för Vimmerby Fiber läggs, säger Ola Lindblad.

Vid missfärgat vatten ska man spola tills det är klar och tills det är utan luftbubblor.

– Det är ingen fara att använda toalett och spillvattensystem under arbetets gång.