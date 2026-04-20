LUGNANDE BESKED EFTER OLYCKAN – FLICKAN LINDRIGT SKADAD

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om en påkörd person på Skolgatan i Hultsfred. På kvällen kom lugnande besked från Region Kalmar.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 14.24 på måndagen.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet har en person blivit påkörd på Skolgatan i Hultsfred.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 14.50-tiden att en person har blivit påkörd av en personbil på Skolgatan.

– Räddningstjänsten är framme på platsen tillsammans med en ambulans. Vi håller just nu på att flödesreglera trafiken och tar hand om trafiken så länge ambulanspersonalen arbetar på platsen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Polisen informerar om att en flicka på sparkcykel har blivit påkörd av en personbil i korsningen Skolgatan och Västra Långgatan. Den drabbade flicka är förd med ambulans till sjukhus för kontroll. Polis håller förhör med vittnen och föraren till personbilen.

Ulf Bowein vid räddningstjänsten i Hultsfred berättar att det rör sig om en påkörningsolycka. Räddningstjänstens personal hjälpte till med trafikdirigering och första hjälpen och ambulanspersonalen undersökte personen som sedermera transporterades till Västerviks sjukhus för kontroll.

– Personen slog i till följd av påkörningen och var vaken, talbar och chockad, men hade inga synliga skador, säger Ulf Bowein.

Uppdatering 20.25:

Region Kalmar rapporterar att flickan klarade sig med lindriga skador, men är inlagd på vårdavdelning. Det handlar om en flicka under 15 år som är bosatt i södra delen av länet.