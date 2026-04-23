RESULTAT: Tryggve och Kjell vinnare på första veterangolfen

Herrveteranernas säsong är igång och premiären vanns av Kjell Svensson och Tryggve Ericsson. Foto: Lotta Madestam

GOLF 23 april 2026

Resultat från herrveteranernas premiärtävling på Tobo GK. Hela 63 spelare kom till start på en mycket fin bana.

A-klassen

1

Svensson, Kjell

71

2

Alvarsson, Per

72

3

Carlsson, Sten-Åke

76

4

Nilsson, Jimmy

78

5

Lång, Lars

78

6

Törnlöf, Per

78

7

Pettersson, Björn

78

8

Svensson, Anders

78

9

Jansson, Jonas

79

10

Proos, Rolf

79

11

Sjöberg, Bengt

80

12

Tell, Mats

80

13

Ståhlgren, Christian

81

14

Robertsson, Jan

81

15

Ekelöf, Kjell

81

16

Hämäläinen, Heikki

82

17

Karlsson, Håkan "HC"

82

18

Nordin, Erland

82

19

Karlsson, Rolf

83

20

Alexandersson, Leif

83

21

Söderlund, Staffan

84

22

Carlsson, Leif

85

23

Larsson, Lennart

85

24

Blixt, Yngve

86

25

Eklund, Hans

86

26

Sahlin, Bo

87

27

Andersson, Björn

87

28

Klason, Jan-Olof

92

29

Lätt, Leif

92

B-klassen

1

Ericsson, Tryggve

  

76

2

Petersson, Jan

  

76

3

Borg, Kennert

  

78

4

Backheden, Lars

  

79

5

Johansson, Ulf

  

79

6

Arvidsson, Carl-Göran

  

79

7

Hansson, Gerth

  

79

8

Johansson, Curt

  

79

9

Johansson, Alf

  

80

10

Nilsson, Billy

  

80

11

Henningsson, Christer

  

81

12

Eklund, Lars-Inge

  

81

13

Grahm, Tommy

  

81

14

Landberg, Rune

  

82

15

Karlsson, Ivar

  

82

16

Johansson, Bo G

  

82

17

Svensson, Lars-Olof

  

82

18

Lindström, Robert

  

82

19

Andersson, Thomas

  

83

20

Axelsson, Jan-Olof

  

84

21

Ekelöf, Lars

  

85

22

Lamperth, Ingvar

  

85

23

Karlsson, Jan-Olof

  

85

24

Österman, Bertil

  

85

25

Sand, Bertil

  

85

26

Svensson, Stig

  

85

27

Glennfalk, Micael

  

86

28

Palmér, Bo

  

86

29

Logg, Sven-Åke

  

87

30

Tell, Göran

  

89

31

Viborg, Hans

  

90

32

Sahlin, Bo R

  

90

33

Johansson, Kent

  

91

34

Andefred, Hans

  

105

