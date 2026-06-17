Gullringen vann ångestmötet – tränaren tog på sig tunga våren

Både Tjust IF FF och Gullringens GoIF stod vid ett vägskäl. Det var Gullringen som hamnade på rätt stig. – Resultatet ligger på mig. Jag är ytterst ansvarig för den här vårsäsongen, säger hemmatränaren Jan Lundberg efter 0-3.

Två formmässigt ytterst darriga lag möttes under onsdagskvällen. Tjust, med en jobbig period bakom sig, kom från 0-3 i derbyt mot HT och Gullringen kom från en mycket svag insats hemma mot jumbon Ekhagen, där det blev förlust med 1-2.

Båda lagen hade förstås för avsikt att göra ett positivt avstamp. Det blev Gullringen som lyckades med det.

– Vi får en drömstart med mål efter två minuter, men det var en total motsats mot i helgen. Det var attitydsmässigt och det märktes redan under uppvärmningen. Vi tror på det mer och ett tidigt mål ger oss trygghet. Tjust är ju inte i bra form heller. Vi har halvlägen att utöka, men lyckas inte. De har några långa inkast, men inget som var jättefarligt. Vi går in med 1-0 i paus och har full kontroll, säger tränaren Karlo Goranci.

Första fem var Gullringen sedan något sömnigt i andra halvlek.

– Men sedan kommer vi igång och får ett gratismål. Deras målvakt får felträff och Yassin (Jalil Kader) får öppet mål. Sådant förtjänar man att få med sig och då går luften ur dem.

Två mål av Jalil Kader

Rasmus Bexell gjorde Gullringens första mål och Yassin Jalil Kader gjorde även det tredje.

– Han får en fin passning av Haris (Dreco) och rundar målvakten fint. Efter det har Tjust några jättelägen, men Petter (Gustafsson) gör några fantastiska räddningar. Skönt för honom att få hålla nollan och det stärker lagets självförtroende.

Den här segern gjorde Karlo Goranci gott.

– Segerns sötma är skön. Man mår bra, men vi får inte slappna. Det är ny match på måndag och det handlar om att förbereda oss för den matchen.

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Lundberg tog på sig våren

Jan Lundberg var tydlig med att lägga skulden för förlusten på sig själv.

– Det är två olyckliga mål som präglar matchen. Det är en jämn match med lite fördel för oss, men de är effektiva och jag måste hylla spelarnas moral. De jobbar och sliter, och det gör mig stolt. Resultatet är på mig. Jag är ytterst ansvarig för den här vårsäsongen.

Vad kunde du ha gjort annorlunda?

– När det går emot så påverkar resultaten självförtroendet i negativ riktning. Hela vårsäsongen har varit en tung period och då är det jobbigt att studsa upp och tro på det. Man behöver medstuds och medvind och det har vi inte haft. Vi har för mycket insläppta mål och då blir kravbilden på spelarna enorm. Vi måste upp i höga målantal och det blir omöjligt att spela med den belastningen.

Så det handlar om att få ordning på försvarsspelet?

– Det börjar där, men fotboll är alltid en helhet. Jag vill plocka in utveckling och det tror jag gör oss framgångsrika på sikt. Vi är inte det enda laget som är i sådana här perioder. Det har andra bra lag också varit. Nu blir det en tuff höst och det handlar för oss om att överleva och snabbt komma in resultatmässigt i tabellen.

Många fick höga betyg

I Tjust var Fredrik Lindhe, Petter Olovsson, Nuradin Aydarus Abdi och Isak Stenbeck framträdande.

– Isak är otroligt bra och stark, men han behöver bättre support runt omkring sig.

I Gullringen kunde många kvittera ut höga betyg.

– "Alex" (Swartz) är jättebra. "Basse" Svensson är jättebra och Ola (Lindblom) är duktig. Gustavo (Borges) gör sin bästa match. Felix (Johansson) hoppar in och gör det jättebra hela matchen, säger Goranci.

Tabellen hittas HÄR.