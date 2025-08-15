Wilma blev JSM-guldmedaljör på 100 meter: ”Så skönt”

Hultsfreds löpartalang Wilma Svenson tävlar i sitt allra junior-SM denna helg. Det blev en lysande start på helgen med guld på 100 meter. – Det känns så skönt, säger Wilma Svenson till vår tidning kort efter målgång.

För Wilma Svenson, löpartalang från Hultsfred, avlöser tävlingarna varandra den här sommaren. Hon var med i Sveriges lag på lag-EM i Spanien, sprang Grand Prix-tävlingen i Varberg i juli, SM i Karlstad och befinner sig just nu på sitt allra sista junior-SM i Ljungby där hon ställer upp på både 100 meter och 200 meter.

I dag avgjordes distansen 100 meter. Wilma Svenson vann sitt försöksheat på tiden 12,06 och var först över mållinjen i finalen med tiden 12,12. Nellie Wartanian från IFK Umeå slutade tvåa på tiden 12,31.

– Den här säsongen har verkligen varit en berg- och dalbana för mig. Jag tog inte ett tävlande för givet någonstans så det känns verkligen jättebra, säger Wilma Svenson.

Hur kändes loppet?

– Vi hade extremt mycket motvind. Tiden var inte det jag ville ha, men placering är allt som räknas på ett SM, säger Wilma Svenson.

Hon springer försök på 200 meter i morgon och final på söndag.

– I morgon är det bara att löpa igenom och som en väckning inför finalen. Jag tror att det kommer bli toppen och hoppas på medalj även där.

Wilma Svenson tog JSM-guld på 200 meter 2023 och JSM-silver på både 100 och 200 meter 2024. Nu som sistaårsjunior blev det guld på 100 meter.