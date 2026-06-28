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Personligt rekord av Wilma på stor tävling i helgen

Wilma Hämäläinen sprang in på nytt personligt rekord. Foto: MostPhotos

Personligt rekord av Wilma på stor tävling i helgen

FRIIDROTT 28 juni 2026 14.36

Under helgen avgörs Europas största ungdomstävling i friidrott i Göteborg. Södra Vis Wilma Hämäläinen deltog och slog nytt personligt rekord på distansen 800 meter.

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 Världsungdomsspelen genomfördes för 30:e året i rad på Slottsskogsvallen i Göteborg och lockade ungdomar från många delar av planeten. 

Hämäläinen tävlade i 800 meter i F15 och kom femma i B-finalen. Tiden var den bästa hittills med 2.43.41.

"Hon hade siktat på en tid några sekunder snabbare och var inte helt nöjd med resultatet, även om loppet resulterade i ett nytt personligt rekord på 2:43.41", skriver Södra Vi i ett utskick.  

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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