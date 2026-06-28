Så hög var arbetslösheten i maj – här är senaste siffrorna

Arbetsförmedlingen redovisar en arbetslöshet på 6,4 procent i maj månad. Det är den lägsta nivån sedan slutet av 2023.

I maj förra året var arbetslösheten 6,8 procent, vilket innebär att 20 000 färre står utan jobb i år. Arbetsförmedlingen menar att återhämtningen går långsamt.

”Säsongsrensade data visar dock, i likhet med tidigare månader under 2026, att återhämtningen på arbetsmarknaden fortsatt är dämpad, med endast små förändringar från månad till månad.

339 000 personer var inskrivna som arbetslösa i maj. 150 000 av dem hade saknat jobb i mer än ett år. Bland unga var arbetslösheten exakt samma: 6,4 procent.

I Kalmar län var arbetslösheten lägre med 5,6 procent. Lägst arbetslöshet i länet har Mörbylånga med 3,4 procent – därefter följer Vimmerby och Borgholm på 4,1. Vimmerby hade 5,4 i maj förra året. Västervik ligger på 5,0 (-0,8), Kalmar på 6,0 (-0,6) och Hultsfred på 6,1 (-1,0).