Nu öppnar Tobo GK upp för spel: ”Känns fantastiskt bra”

Ett säkert vårtecken är när golfbanorna öppnar. I helgen slår Tobo Golfklubb upp portarna för årets säsong. – Det känns fantastiskt bra. Vi ligger skapligt i fas med allting och ser fram emot året, säger pro Magnus Hultgren.

Städdag på lördag och därefter ska Tobos golfbana vara redo för spel.

– Det ska bli väldigt roligt. Som alltid är det vädret som styr och kanske kommer vi att behöva stänga någon dag här eller där längre fram, men på lördag eftermiddag öppnar vi upp för spel, säger Magnus Hultgren.

Historiskt sett har säsongsstarten ofta dröjt in i mitten av april men de tre senaste året har Tobo haft möjlighet att öppna redan i mars.

– Går vi tillbaka fyra-fem säsonger öppnade vi inte förrän 20-25 april och nu blir det en hel månad tidigare. Det är klart att det kan bli lite extra pengar med fler green fee-gäster men det är inte avgörande för oss att öppna några veckor tidigare.

Grand opening under påsken

Under långfredagen är tanken att den nyrenoverade restaurangen ska ha en grand opening och Magnus Hultgren lyfter också fram satsningen på 9,5:an, kiosken efter nio spelade hål.

– Det känns fantastiskt bra och vi ligger i fas skaplig bra med alla ombyggnationer. Vi får en helt ny 9,5:a och vi har ny bardisk och ny inredning i restaurangen. Det ser jättetrevligt ut, säger han och fortsätter:

– Samtidigt ligger byggnationerna lite i fatet för oss. Vi har öppnat upp mellan hål 9 och hål 18 och byggt om dammen på hål 15. Där kommer det dröja ett tag innan gräset har börjat växa och det blir mark under arbete en ganska lång tid in på säsongen. I övrigt ser det bra ut. Vi har övervintrat bra och servicehuset är redo att tas i bruk vilken dag som helst. Allt är up and running.

Själv går Magnus Hultgren in på säsong nummer 18 på Tobo Golfklubb och har inga planer på att sluta.

– Jag börjar bli gammal i gamet men tycker fortfarande att det är jätteroligt och det är mycket positivt som händer på Tobo. Det blir lite bättre här för varje säsong som går vilket gör att folk pratar om oss och får ett intresse av att komma på besök. Förhoppningen är att vi kan ha över 4 000 gäster i år efter att ha legat strax under de senaste åren.

Blir fler medlemmar

Han lyfter fram vikten av en stabil medlemsgrund snarare än att förlita sig på green fee-intäkter.

– Det ser jag mer som en bonusintäkt. Framför allt hoppas vi på fler nya medlemmar, både att gamla golfare ska komma tillbaka och att nya kommer in och stannar. En stabil medlemsgrund är det vi bygger vår verksamhet på och det går åt rätt håll. Vi blir lite fler för varje år och så länge vi har en bra produkt är det lättare att få folk att stanna kvar.

När priserna för drivmedel och el stack iväg för några år sedan drabbades Tobo GK hårt ekonomiskt.

– Det var snudd på katastrof där en säsong när vi hade ökade kostnader mot budget på 450 000 kronor. I dag har vi en stabil ekonomi och så hoppas vi att det ska fortsätta så länge medlemmar inte flyr ifrån oss.