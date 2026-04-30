30 april 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Resultat från Tobo GK:s herrveteraner den 29 april

Foto: MostPhotos

GOLF 30 april 2026 05.16

Kjell Svensson och Stig Svensson var i slag i veckans veterangolf på Tobo. 

Annons:

 

A-klassen

1

Svensson, Kjell

70

2

Jansson, Jonas

74

3

Pettersson, Björn

75

4

Törnlöf, Per

77

5

Svensson, Roger

77

6

Robertsson, Jan

77

7

Wigren, Conny

79

8

Svensson, Anders

79

9

Eklund, Hans

79

10

Ericsson, Ronny

80

11

Ståhlgren, Christian

80

12

Sjöberg, Bengt

80

13

Karlsson, Håkan "HC"

80

14

Sahlin, Bo

81

15

Lång, Lars

81

16

Söderlund, Staffan

81

17

Carlsson, Leif

82

18

Lätt, Leif

82

19

Larsson, Lennart

82

20

Nilsson, Urban

83

21

Ekelöf, Kjell

83

22

Axelsson, Göran

84

23

Rylander, Christer

85

24

Martinsson, Lars

85

25

Klason, Jan-Olof

86

26

Proos, Rolf

88

27

Blixt, Yngve

89

28

Hämäläinen, Heikki

89

29

Nordin, Erland

91

30

Alexandersson, Leif

94
     

B-klassen

  

1

Svensson, Stig

71

2

Johansson, Alf

73

3

Eklund, Lars-Inge

74

4

Viborg, Hans

75

5

Svensson, Lars-Olof

75

6

Arvidsson, Carl-Göran

76

7

Hansson, Gerth

76

8

Landberg, Rune

77

9

Axelsson, Jan-Olof

77

10

Glennfalk, Michael

78

11

Karlsson, Jan-Olof

78

12

Henningsson, Christer

79

13

Johansson, Ulf

79

14

Borg, Kennert

80

15

Ekelöf, Lars

81

16

Logg, Sven-Åke

81

17

Andersson, Thomas

81

18

Johansson, Curt

82

19

Palmér, Bo

83

20

Lagerqvist, Bo

83

21

Ericsson, Tryggve

83

22

Backheden, Lars

86

23

Hjelm, Jan

87

24

Johansson, Bo G

87

25

Lindström, Robert

87

26

Lamperth, Ingvar

88

27

Grahm, Tommy

89

28

Österman, Bertil

90

29

Johansson, Kent

91

30

Petersson, Jan

92

31

Karlsson, Ivar

93

32

Karlsson, Thomas

94

Annons:

Tabellservice

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt