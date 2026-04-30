Dags för Upptäckarda´n – här är alla årets besöksmål

Det är återigen dags för Upptäckarda´n i Vimmerby och Hultsfred. Blomsterträdgården i Nyshult, Filmbyn Småland, Vemod Keramik och Räven & Osten är några av alla besöksmål som håller öppet under dagen. Foto: Arkivbilder

Till helgen är det återigen dags att ge sig ut på vägarna i Hultsfreds och Vimmerby kommuner för att upptäcka nya och gamla utflyktsmål och smultronställen. Upptäckarda´n arrangeras gemensamt av de båda kommunerna söndag 3 maj och brukar locka tusentals besökare.

Drygt 60 besöksmål runt om i Hultsfred och Vimmerby kommuner öppnar under söndagen upp sina verksamheter för besök under Upptäckarda´n. För den som vill upptäcka nya platser i hemtrakten, eller besöka ett favoritställe finns alla möjligheter. Gårdsbutiker, caféer, konstföreningar och större turistmål håller extraöppet och bjuder inte sällan på något extra för besökarna under dagen.

– Upptäckarda´n är en fantastisk möjlighet att verkligen få upp ögonen för allt som finns runt knuten. Det har blivit lite av en tradition där många ger sig ut tillsammans – med familj och vänner – för att upptäcka sin egen hembygd på nytt. När vi lär känna våra lokala besöksmål blir vi också bättre på att berätta om dem och tipsa andra. På så sätt blir vi alla ambassadörer för platsen vi bor på. Vi ser fram emot ännu en dag fylld av upptäckarglädje, möten och härlig stämning, säger Andreas Sundqvist, Hultsfreds kommun och Therese Hasselqvist, Vimmerby Turistbyrå i ett pressmeddelande.

Strandcampingen inviger nyhet

Hultsfred Strandcamping är ett av alla besöksmål som traditionsenligt deltar i Upptäckarda´n. I år passar de på att inviga en nyhet för året.

”Vi ser fram emot att få inviga vår äventyrsminigolf! Så kul att få visa upp årets nyhet för alla kära gäster som vi saknat så mycket!” skriver de i pressmeddelandet.

Även Vimmerby Camping öppnar upp för besök under dagen.

”Sedan vi flyttade hit 2019 har Upptäckarda´n varit ett sätt för oss att visa upp anläggningen för våra grannar. Vi är otroligt glada att få delta i en dag som ger så mycket till Vimmerby.” skriver campingen.

En tryckt karta över alla besöksmålen finns att hämta ut i närmsta mataffär, på Turistbyrån i Vimmerby eller på biblioteken i Hultsfred och Virserum. Kartan finns även att ladda ned digitalt på Upptäckardan´s hemsida.

Nedan listar vi alla årets besöksmål och aktiviteter:

Hultsfred:

Aklejan Solrum

Ateljé Bo Lundwall

Blombacka Handelsträdgård

Cykla Dressin

Hultsfred Strandcamping

Smalspårsjärnvägen

Vemod Keramik

Järnforsen:

Boda Gård och Djur

Fröreda Storegård

Räven & Osten

Trollsländan Lunden

Lönneberga:

Lönneberga Matverksta

Målilla:

Annika Mikkonen Art

Axelssons i Aby

Emåkonst i Småland

Mörlunda:

Lambergs Lantgård

Mörlunda-Tveta hembygdspark Blåbärskullen

Vena:

Steves Ateljé

Virserum:

Boda Smide

Bolagsområdet – Café Flotten, Hässlid Form, Virserums Konsthall, Stinsen, Örtagården.

Kafé Tre systrar

Kulturhuset i Virserum

Djursdala:

Djursdalarundan

Hällen Hantverk

Frödinge/Locknevi:

Blomsterträdgården i Nyshult

Hemlängtan i Frödinge

Lidhem herrgård

Pelarne:

Filmbyn Småland

Träffpunkt Körsbärskullen

Rumskulla:

Blåbärsbarnens gröna dagis

Mandelrosteriet

Rumskulle Hembygdsförening

Storebro:

Bäckängaprodukter

Fredensborgs Herrgård

Kraft och kristall

Sjundekvills gårdsbutik

Storebro Sport club

Storebro bruksmuseum

Visans skepp

Södra Vi:

Café Södra Vi

Käbbo Vaxljus

Södra Vi hembygdsförening

Tuna:

Bladhs

Crepe o´hoj

Ellens äppelställe

Skogens honung & Caroline Ceramic Art

Tuna kyrka

Virum älgpark

Vimmerby:

ALinguA Stadsvandringar

Astrid Lindgrens Näs

Café Kröngården

EAT at Charge to Move

Himlajordiskt

Rost & Kardemumma

Vimmerby Camping

Vimmerby folkhögskola

Vimmerby Golfklubb & Golfakademi

Vimmerby konstförening

Vimmerby ryttarförening

Vimmerby skytteförening

Vimmerby Tenn