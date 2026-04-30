Dags för Upptäckarda´n – här är alla årets besöksmål

Det är återigen dags för Upptäckarda´n i Vimmerby och Hultsfred. Blomsterträdgården i Nyshult, Filmbyn Småland, Vemod Keramik och Räven & Osten är några av alla besöksmål som håller öppet under dagen. Foto: Arkivbilder
Drygt 60 besöksmål runt om i Hultsfred och Vimmerby kommuner öppnar under söndagen upp sina verksamheter för besök under Upptäckarda´n. För den som vill upptäcka nya platser i hemtrakten, eller besöka ett favoritställe finns alla möjligheter. Gårdsbutiker, caféer, konstföreningar och större turistmål håller extraöppet och bjuder inte sällan på något extra för besökarna under dagen.
– Upptäckarda´n är en fantastisk möjlighet att verkligen få upp ögonen för allt som finns runt knuten. Det har blivit lite av en tradition där många ger sig ut tillsammans – med familj och vänner – för att upptäcka sin egen hembygd på nytt. När vi lär känna våra lokala besöksmål blir vi också bättre på att berätta om dem och tipsa andra. På så sätt blir vi alla ambassadörer för platsen vi bor på. Vi ser fram emot ännu en dag fylld av upptäckarglädje, möten och härlig stämning, säger Andreas Sundqvist, Hultsfreds kommun och Therese Hasselqvist, Vimmerby Turistbyrå i ett pressmeddelande.
Strandcampingen inviger nyhet
Hultsfred Strandcamping är ett av alla besöksmål som traditionsenligt deltar i Upptäckarda´n. I år passar de på att inviga en nyhet för året.
”Vi ser fram emot att få inviga vår äventyrsminigolf! Så kul att få visa upp årets nyhet för alla kära gäster som vi saknat så mycket!” skriver de i pressmeddelandet.
Även Vimmerby Camping öppnar upp för besök under dagen.
”Sedan vi flyttade hit 2019 har Upptäckarda´n varit ett sätt för oss att visa upp anläggningen för våra grannar. Vi är otroligt glada att få delta i en dag som ger så mycket till Vimmerby.” skriver campingen.
En tryckt karta över alla besöksmålen finns att hämta ut i närmsta mataffär, på Turistbyrån i Vimmerby eller på biblioteken i Hultsfred och Virserum. Kartan finns även att ladda ned digitalt på Upptäckardan´s hemsida.
Nedan listar vi alla årets besöksmål och aktiviteter:
Hultsfred:
Aklejan Solrum
Ateljé Bo Lundwall
Blombacka Handelsträdgård
Cykla Dressin
Hultsfred Strandcamping
Smalspårsjärnvägen
Vemod Keramik
Järnforsen:
Boda Gård och Djur
Fröreda Storegård
Räven & Osten
Trollsländan Lunden
Lönneberga:
Lönneberga Matverksta
Målilla:
Annika Mikkonen Art
Axelssons i Aby
Emåkonst i Småland
Mörlunda:
Lambergs Lantgård
Mörlunda-Tveta hembygdspark Blåbärskullen
Vena:
Steves Ateljé
Virserum:
Boda Smide
Bolagsområdet – Café Flotten, Hässlid Form, Virserums Konsthall, Stinsen, Örtagården.
Kafé Tre systrar
Kulturhuset i Virserum
Djursdala:
Djursdalarundan
Hällen Hantverk
Frödinge/Locknevi:
Blomsterträdgården i Nyshult
Hemlängtan i Frödinge
Lidhem herrgård
Pelarne:
Filmbyn Småland
Träffpunkt Körsbärskullen
Rumskulla:
Blåbärsbarnens gröna dagis
Mandelrosteriet
Rumskulle Hembygdsförening
Storebro:
Bäckängaprodukter
Fredensborgs Herrgård
Kraft och kristall
Sjundekvills gårdsbutik
Storebro Sport club
Storebro bruksmuseum
Visans skepp
Södra Vi:
Café Södra Vi
Käbbo Vaxljus
Södra Vi hembygdsförening
Tuna:
Bladhs
Crepe o´hoj
Ellens äppelställe
Skogens honung & Caroline Ceramic Art
Tuna kyrka
Virum älgpark
Vimmerby:
ALinguA Stadsvandringar
Astrid Lindgrens Näs
Café Kröngården
EAT at Charge to Move
Himlajordiskt
Rost & Kardemumma
Vimmerby Camping
Vimmerby folkhögskola
Vimmerby Golfklubb & Golfakademi
Vimmerby konstförening
Vimmerby ryttarförening
Vimmerby skytteförening
Vimmerby Tenn