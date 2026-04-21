BEKRÄFTAT: Vimmerbysonen återvänder till Linköping

Vimmerbysonen Johan Astbrant kommer träna Linköping nästa säsong.
Foto: Bildbyrån
Astbrant lämnade Vimmerby för just Linköping 2010. Det blev tre säsonger i högstaserien som spelare och därefter tränade Astbrant laget mellan 2014-2020. Succén var stor med bland annat två SM-silver.
Senaste fem säsongerna har Astbrant varit tränare i Warberg. Nu återvänder han alltså till Linköping.
– Vi är glada att Johan nu återvänder till Linköping. Vi har jobbat hårt på att få till denna lösning ett par säsonger där Asta tar över huvudansvaret samtidigt som Martin (Laakso) återgår till den assisterande rollen som han själv föredrar. Så för oss är detta den absolut bästa lösningen, säger Linköpings sportchef Johan Fredriksson till klubbens hemsida.
Vill vinna SM-guld
– Jag har helt klart saknat att jobba med mina nära vänner Johan Fredriksson (Sportchef) och Martin Laakso. Vi har kanske inte haft daglig kontakt men i alla fall minst varje vecka under mina år i Warberg så det ska bli otroligt inspirerande att nu får arbeta tillsammans med dem igen. Vad det gäller bästa minnen så tog vi två silver och ett brons under mina år i Linköping så givetvis siktar man nu mot ett guld med klubben men framför allt att nu få tävla mot de bästa lagen igen känns inspirerande för min del, säger Johan Astbrant.
Astbrant är bosatt i skånska Staffanstorp och kommer att veckopendla.
– Det kommer bli ett snarlikt upplägg även i Linköping där jag kommer veckopendla för min familjs skull där jag vill vara hemma vid dom så mycket jag kan. Men jag ser det inte som ett problem alls utan när jag är i Linköping lägger jag massor av timmar på det jobbet och totalt sett blir det nog minst lika mycket tid som för de andra som bor i Linköping. Analyser av matcher, scouting och annat utvecklingsarbete kan jag göra i princip var som helt i Sverige så jag tror detta upplägg kommer bli vanligare och vanligare speciellt då pengarna i innebandyvärlden inte är som i fotboll eller hockey.