BEKRÄFTAT: Vimmerbysonen återvänder till Linköping

Astbrant lämnade Vimmerby för just Linköping 2010. Det blev tre säsonger i högstaserien som spelare och därefter tränade Astbrant laget mellan 2014-2020. Succén var stor med bland annat två SM-silver.

Senaste fem säsongerna har Astbrant varit tränare i Warberg. Nu återvänder han alltså till Linköping.

– Vi är glada att Johan nu återvänder till Linköping. Vi har jobbat hårt på att få till denna lösning ett par säsonger där Asta tar över huvudansvaret samtidigt som Martin (Laakso) återgår till den assisterande rollen som han själv föredrar. Så för oss är detta den absolut bästa lösningen, säger Linköpings sportchef Johan Fredriksson till klubbens hemsida.

Vill vinna SM-guld

Siktet är inställt på SM-guld.

– Jag har helt klart saknat att jobba med mina nära vänner Johan Fredriksson (Sportchef) och Martin Laakso. Vi har kanske inte haft daglig kontakt men i alla fall minst varje vecka under mina år i Warberg så det ska bli otroligt inspirerande att nu får arbeta tillsammans med dem igen. Vad det gäller bästa minnen så tog vi två silver och ett brons under mina år i Linköping så givetvis siktar man nu mot ett guld med klubben men framför allt att nu få tävla mot de bästa lagen igen känns inspirerande för min del, säger Johan Astbrant.

Astbrant är bosatt i skånska Staffanstorp och kommer att veckopendla.