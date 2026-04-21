Fem möjliga platser utpekade för ny brandstation – så ser tidsplanen ut

Det var i vintras vår tidning avslöjade att Astrid Lindgrens Värld har växtvärk och nu är ute även efter brandstationen.

– Hela grejen för oss nu är att vi behöver mer parkyta. Parkytan har blivit mycket mer central nu än när jag började. Vi börjar bli lite trångbodda, så är det faktiskt. Vemabfastigheten är vi absolut intresserade av ur ett längre perspektiv. Vi ser att vi kan nyttja den ytan till backstage för driften, men att placera mer park där skulle bli lite konstigt, har ALV:s vd Joacim Johansson tidigare berättat.

Området där brandstationen ligger är cirka 1,3 hektar stor och bedöms vara betydelsefull för turismjättens fortsatta expansion. Kommunen har varit positiva till att hitta en möjlig lösning och gav i uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att se över en alternativ tomt för placering av en ny brandstation.

Nu har kommunens planarkitekt tagit fram ett antal områden som ska utredas vidare.

– Det är några platser och det kommer upp i kommunstyrelsens arbetsutskott nu i närtid. Det här är platser man tillsammans med räddningstjänsten har tagit fram och det är mer eller mindre möjliga platser. Sedan ska man välja ut några stycken och se vad det handlar om för kostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

Plockat ut fem platser

Totalt rör det sig om fem platser. Tre är egna tomter kommunen förfogar över och två är externa.

– Det måste ned till kommunala tomter eller möjliga köp. Vi äger redan några av dem.

Kindstrand Ströberg vill inte kommentera något kring de externa tomterna, men säger att de tre man äger är Krönsmon, området mitt emot Vimarskolan där man planerade för en ny högstadieskola och sedan VOK-skogen.

– Själv ser jag inte VOK-skogen som ett alternativ. Räddningstjänsten har varit med och tittat på de här platserna och Krönsmon var från deras sätt att se det inget alternativ. Där vi tittade på att bygga en ny högstadieskola är också en aktuell plats.

Kostnadsberäkningar ska tas fram

Nu ska kostnadsberäkningar tas fram och man ska banta ned listan ytterligare. Det ska upp i kommunstyrelsen i maj månad.

– Vi har återkopplat till "Jocke" om de här tre tomterna vi äger och nu ska samhällsbyggnad ta fram kostnadsförslag för några av dem. Det är den dialogen vi har haft med ALV.

Handlar diskussionen om att flytta den befintliga eller bygga nytt?

– Det handlar om att bygga helt nytt. Man kunde flytta en kyrka i Kiruna, men det kanske inte är lika lätt att flytta en brandstation.

Hur ser du på att ni investerade ganska mycket i brandstationen för några år sedan?

– Ja, det är ganska stora investeringar som är gjorda där och det här hade inte dykt upp om inte ALV behövde expandera. Annars hade vi inte byggt en ny brandstation och den nuvarande fyller räddningstjänstens behov nu. Samtidigt har räddningstjänsten aviserat att de vill ha ett större övningsområde och det har de inte plats för där de är nu. Så det är något vi behöver titta på om vi ska flytta.

Tidsplanen

Någon dialog om de ekonomiska villkoren med Astrid Lindgrens Värld är inte igång.

– Nej, det får komma sedan när kostnadsförslag finns. Men initiativet kommer ju från ALV, som behöver expandera. Jag tänker att vi borde kunna ha kostnadsförslag att ta ställning till framåt sensommaren i alla fall.

När skulle ALV kunna ta över brandstationen då?

– Framåt 2029 kanske. 2028 som tidigast. Före det tror jag i alla fall inte. Processen med att bygga en ny brandstation är längre än att bygga ett bostadshus, så det kommer ta tid.