Uppgifter: AIK överens med Kovacs – uppges få monsterlön

AIK är på väg att göra en spektakulär värvning i form av LHC-stjärnan Robin Kovacs.

350 000 kronor i månaden. Så mycket kommer Robin Kovacs tjäna i AIK. Detta enligt Expressen som uppger att LHC-forwarden är muntligt överens med Stockholmsklubben.

Forwarden Robin Kovacs har svarat för 85 poäng i SHL de två senaste säsongerna och var poängkung i Linköping HC i år. Nu uppges han ha bestämt sig för att vända hem till Stockholm och AIK. Enligt uppgifter till Expressen ska Kovacs vara överens med klubben om ett långtidsavtal värt omkring 350 000 kronor i månaden. En värvning som är möjlig tack vare externa finansiärer som tar stora delar av lönen.

Enligt källor till tidningen är det bara detaljer som återstår innan Kovacs skriver på för klubben. Senast stjärnan representerade AIK var säsongen 2015/2016 när han gjorde 34 poäng på 44 matcher i Hockeyallsvenskan.

Sedan tidigare är Viktor Tuurala klar för AIK efter fem år som huvudtränare i Kalmar HC.