KLART: Förlossningen får tillfälliga lokaler – då sker flytten

Snart kommer Förlossningen på Västerviks sjukhus att flytta tillfälligt, i samband med att de ordinarie lokalerna ska renoveras. Det skriver regionen i ett pressmeddelande.

I september beslutade regionfullmäktige att hus 07 på Västerviks sjukhus ska byggas om och renoveras, eftersom det sedan tidigare är känt att det bland annat finns brister i inneklimatet och lokalernas storlek.

Vår tidning har skrivit flera artiklar tidigare om att det är något i lokalerna som påverkar de anställa så de får förkylningssymptom och andningssvårigheter, och att problemet har funnits i flera års tid.

"Påverkas inte av flytten"

Nu skriver regionen i ett pressmeddelande att förlossningen kommer att flyttas till hus 11 inför sommaren, och att verksamheten kommer att bedrävas färifrån under tiden som renoveringen pågår.

– Patienterna påverkas inte av flytten utan kan söka vård hos oss precis som vanligt. Flytten och ombyggnationen ska på sikt leda till en bättre vård och en tryggare arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Sibylle Loo, sjukhuschef på Västerviks sjukhus.

Målsättningen är att förlossningen ska kunna flytta tillbaka till sina ordinarie lokaler i augusti 2027. I hus 07 finns även barnkliniken och gynmottagningen.

"Även dessa lokaler ska på sikt renoveras och arbetet sker i etapper", skriver regionen.