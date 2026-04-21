LAGLEDARNA: De vinner SM-guld i speedway

Det finns ingen superklar favorit till SM-guldet i år. Många lag får röster av lagledarna när det var dags för upptaktsträff inför Bauhausligan som är två veckor bort.

Under tisdagen samlades speedwaysveriges elit på Fornås Arena i Motala för årets upptaktsträff inför den säsong som stundar.

Samtliga åtta lag i den högsta serien var representerade i Motala och den årliga lagledarenkäten presenterades tidigt.

Ett snitt hade räknats ut över hur lagledarna tippar grundserien. Där hamnar Västervik högst och som tvåa rankas Lejonen. Smederna placeras som trea, Indianerna fyra och Dackarna först femma. Sexa tippas Vargarna, sjua Rospiggarna och sist Piraterna.

När det gäller SM-guldet såg det dock lite annorlunda ut. Eskilstuna Smederna får tre röster och både Västervik och Lejonen får två röster vardera. En lagledare tror att Rospiggarna tar guldet.

Zmarzlik den första profilen

Bauhausligans största profil bedöms föga förvånande Bartosz Zmarzlik var. Världsstjärnan får sex av åtta röster. Varsin röst får Tai Woffinden och comebackande lagledaren Stefan Bäckström.

När det gäller vilka förare som får genombrott, där man inte fick rösta på någon i sitt eget lag, fick Mathias Pollestad och Villads Nagel två röster vardera. Rasmus Karlsson, Norick Blödorn, Wiktor Przyjemski och Anton Jansson fick varsin röst.

Lagledarna har även fått rösta på vem som är viktigast för sitt lag och där är det ganska spritt. Robert Lambert och Martin Vaculik har fått två röster medan Andzejs Lebedevs, Ludvig Lindgren, Artem Laguta och Bartosz Zmarzlik också får en röst.

Notabelt är att Dackarna, med Morgan Andersson, vid rodret sällan varit så lite betrodda inför en ny säsong.