Elmér efter sena upphämtningen: "En stulen poäng"

En klassisk VIBK-vändning. Nästan. Vimmerby IBK hämtade upp tre mål i tredje perioden mot Westerviks IBK och hade lägen att avgöra i förlängningen i spel fem mot fyra. – Det är en stulen poäng, det får vi vara ärliga att säga, säger tränaren Michael Elmér.

I de första två perioderna handlade det mesta om Robin Kristiansson och John Pettersson. Duon skapade mängder av farligheter och VIBK-försvaret hade förtvivlat svårt att få grepp om WIBK:s poängkungar. Efter två perioder var ställningen 2-5 vilket kändes i underkant. Utöver målen hade WIBK flera träffar i virket och borde ha utnyttjat sitt spelövertag ännu mer.

Drömstart på tredje perioden

Men i tredje perioden blev det en tydlig scenförändring.

Elliot Kronstrand satte 3-5 efter bara 37 sekunder, fint framspelad av Karl Hjelmland som var Vimmerby IBK:s klart bästa spelare för kvällen.

– Vi satte en högre press med mer man-man och det borde vi har gjort tidigare. Vi gav dem lite för mycket momentum i första två perioderna, kommenterar VIBK-tränaren Michael Elmér.

"Gamla VIBK-vibbar"

Med nio minuter kvar av tredje perioden reducerade Hugo Samuelsson och i slutminuterna plockade VIBK ut Liam Åström och spelade sex mot fem. Chansningen gav utdelning när Elias Trawtscheno, som dessförinnan fört en ganska anonym tillvaro, klev fram och slog in 5-5 på en volleyretur med 57 sekunder kvar att spela.

– Skitkul. Det är 327 personer på läktaren och man får lite gamla vibbar med en sen VIBK-vändning. Nästan, säger Elmér.

Att Vimmerby IBK inte lyckades utnyttja sitt powerplay i förlängningen var tränaren inte alltför besviken över efteråt.

– Som matchen artar sig är det bara att tacka för en poäng. Det hade inte varit rimligt att vi skulle få med oss mer än så även om chanserna fanns. Känslan är att det var lite mer VM-final för Westervik och SM-final för oss. De ville lite mer och vi var inte där fullt ut i situationerna.

Hyllar Hjelmland

Även Elmér lyfter fram Karl Hjelmland efter derbyt mot Westerviks IBK.

– Kalle gör det bra. Med honom kan man tänka att skaftet är ett dammsugar-munstycke. Han kan komma ner i hörnet som tredje man och ändå ta sig ut med bollen. Det är som att bollen sugs till bladet. Sen spelar tredjefemman i stort sett hela matchen och gör ett mål och kvitterar ut klart godkänt.