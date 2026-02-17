Nytt ångestmöte i botten för VIBK: "Måste vinna rätt matcher"

Efter två uppskjutna matcher i rad mot Sävsjö är det tredje gången gillt. En position och en poäng skiljer lagen i tabellen inför kvällens match – med Vimmerby IBK strax under strecket. – En kvalificerad gissning är att vi kommer behöva över 20 poäng och dessutom behöver vi vinna rätt matcher, säger tränaren Michael Elmér.

Först sköts matchen upp för att Sävsjö IBK hade dåligt med folk. Sedan var det Vimmerby IBK:s tur. I kväll ska den viktiga matchen i bottenstriden slutligen spelas.

– Vi har goda vibbar och hade ett taggat gäng på gårdagens träning med fokus på special teams och mycket spel. Det var lite lagom taggigt som det kan vara inför match, grinigt när man förlorar. Jag gillar när träningarna betyder något, säger Michael Elmér.

Under strecket

Inför matchen skiljer ett poäng mellan lagen och Vimmerby IBK befinner sig under strecket med Sävsjö IBK strax ovanför.

– Vi vet att vi behöver ta ett antal poäng till för att säkra fortsatt division två-status. Det behöver börja ikväll men det är ingen lätt match. En svårspelad arena med fullmått som ibland är till vår fördel och ibland en utmaning beroende på motstånd, säger Elmér.

Är det en måstematch?

– Vi har sex matcher kvar och 18 poäng att spela om. En kvalificerad gissning är att vi behöver över 20 poäng och visst kan det bli förlust mot Sävsjö och vi ändå klarar det, men vi kan inte tänka i de termerna. Det är cupkänsla på matcherna som gäller nu och vi ska gå vidare. Sedan är det en ny utmaning på fredag.

"Har goda chanser"

Vimmerby IBK kommer från en viktig seger hemma mot Slätafly/SK IBK (8-4).

– Jag tycker att vi hade en bra gameplan då och vi satte den så nära 100 procent det går. Jag ser framför mig att vi behöver stänga ner Sävsjös toppspelare och kan vi göra en helgjuten insats i 60 minuter har vi goda chanser att åka hem med tre poäng, säger VIBK-tränaren.