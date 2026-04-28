KLART MED NY HUVUDTRÄNARE I VIBK – HAN TAR ÖVER

Patrik Revelj, 55-årig Eksjöbo som har varit ledare i olika idrotter och föreningar i drygt 20 år, tar över tränaruppdraget i Vimmerby IBK efter Alexander ”Öla” Pettersson till kommande säsong. Foto: Vimmerby IBK

Vimmerby IBK har gjort klart med ny huvudtränare till sitt herrlag i division 2. 55-årige Patrik Revelj från Eksjö tar över efter Alexander ”Öla” Pettersson och har kritat på ett tvåårskontrakt.

Det var med nöd och näppe som Vimmerby IBK:s herrlag fixade nytt kontrakt i division 2 under den nyligen avslutade säsongen. VIBK-tränaren Alexander Pettersson tackade för sig efter säsongens slut och nu har VIBK fått napp i jakten på en ny huvudtränare till representationslaget i division 2.

Eksjöbon Patrik Revelj axlar rollen som VIBK:s huvudtränare under de två kommande säsongerna.

Han har varit ledare i olika idrotter och föreningar i drygt 20 år, startade som ledare i IBK Husar och var verksam i Vetlandas damlag när de låg i toppen av division 1 i några år. Han har under de senaste fyra åren tränat IBK Husars juniorlag och herrlag.

Den 55-årige tränaren uppges ha funnits med på flera föreningars önskelista och ser fram emot uppdraget i Vimmerby.

”Det ska bli riktigt kul och spännande att se hur vi kan utveckla Vimmerbys herrlag. Målet är att placera oss på den övre halvan av tabellen i H2 och jag är övertygad om att spelarna också vill dit. Sportgruppen i Vimmerby har gjort ett bra jobb och presenterade stommen av laget samt övrig ledarstab för mig. Det gjorde att jag valde att tacka ja till att gå in som huvudtränare”, säger Patrik Revelj i ett pressmeddelande.

"I behov av en ny röst"

Patrik Revelj har fått en bra bild av föreningen som han nu kliver in i.

”Föreningens satsning känns seriös och jag ser verkligen fram emot att träffa spelarna och komma igång. Jag kommer att ta med mig en del nya idéer rörande träningsupplägg och spelet, vilket jag hoppas kommer att ge spelarna möjlighet att växa både som spelare och som människor. Mina styrkor ligger i att se individerna i laget och få dem att våga utmana sig själva och successivt göra framsteg”, säger han.

Ricky Svaxholm, spelande sportchef i VIBK, ser positivt på rekryteringen.

”Laget är i behov av en ny röst och en huvudansvarig som med nya tankar och ingångar kan utvecklas tillsammans med laget. Allt detta får vi i Patrik”, säger Ricky Svaxholm.