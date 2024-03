Lindgren prickade rätt och sköt VH närmare kvalserien: ”Det var på tiden”

Vimmerby Hockey har gått upp i 2–0 i matcher mot Troja/Ljungby. Backen Elias Lindgren klev fram som matchvinnare. – Jag har haft en del lägen att sikta in mig så det var på tiden, säger han om sitt 1–0-mål efter 57.45.

Eddie Levin avgjorde semifinal ett när det återstod 15 sekunder av slutperioden. I dag fick VH jubla över ett nytt, sent avgörande.

Elias Lindgren fick pucken i slottet och satte via stolpen 1–0 när klockan visade 57.45.

– Anton (Carlsson) rörde sig riktigt bra och jag såg att det var ledigt i mitten. Jag åkte in där, fick pucken och tänkte inte så mycket. Det var bara att skjuta och jag fick på en bra träff. Det var riktigt skönt att se den gå in i mål. Jag har haft en del lägen att sikta in mig så det var på tiden, säger Elias Lindgren.

"Skillnad på 1–1 och 2–0"

Eddie Levin satte 2–0 i öppen bur och såg till att Vimmerby vann även match två.

– Riktigt skönt. Det är skillnad på 1–1 och 2–0 i matcher. Det har varit jämna matcher och vi vet att vi är starka i tredje perioden, vilket vi har varit hela säsongen. Det är ställningskrig i två perioder och jag tycker att vi kommer ut riktigt starkt i tredje. Vi för hela tredje perioden bra. Vi vet att vi är starka i tredje perioder och det är en trygghet vi har. Vi har visat i de här matcherna att vi har hållit igång riktigt bra under ledigheten, säger Lindgren.

Glädjen i VH-lägret var stor efter dagens triumf.

– Det är en magisk känsla när man vinner en sån här match. Det blir en annan harmoni i gruppen.

Nu har VH skaffat sig tre matchbollar i jakten på en kvalseriebiljett.

– Vi ska inte tänka så mycket på det. Det är nästa match som gäller, men det är självklart jätteskönt att ha 2–0. Det är de här matcherna man har väntat på hela säsongen. Alla vet vad som gäller nu och det kvittar egentligen hur det ser ut så länge vi vinner.

Match tre i semifinalserien spelas i Ljungby på onsdag.