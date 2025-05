DRAMAT: SÅ NÄRA VAR VH ATT TVINGAS NER I ETTAN NÄSTA SÄSONG

Det gånga verksamhetsåret omsatte Vimmerby Hockey precis över 19 miljoner kronor. Vinsten blev 431 510 kronor, och med ett eget kapital på 1 080 979 kronor klarar Vimmerby Hockey sannolikt licenskravet för fortsatt spel i Hockeyallsvenskan med knapp marginal. Det redovisades på måndagskvällens årsmöte på Vimmerby stadshotell.

Kravet för att klara licensen är att det egna kapitalet måste vara minst 5 procent av omsättningen. Vimmerby Hockey landar på 5,6 procent. Omräknat i pengar handlar det om 130 612 kronor till klubbens fördel.

Att vi ändå bör skriva att man ”sannolikt” klarar kravet beror på att klubben ännu inte har fått officiellt grönt ljus från licensnämnden.

Under kontrollår

Camille Freedeke har en mångårig bakgrund inom Vimmerby Hockey. Numer bor hon i Kalmar där hon jobbar som vd för Destination Kalmar AB och är även tidigare ordförande för Kalmar HC. Sedan ett drygt år tillbaka har hon en konsultande roll för Vimmerby Hockey, där hon ingår i ekonomigruppen och finns till stöd för styrelsen för olika beslut. Den rollen har hon tackat ja till även kommande säsong.

– Förra året vid den här tiden var det jättetufft eftersom vi visste att vi knappt skulle klara licensen. Vi trodde att vi hade klarat den och kämpat ihop de sista kronorna till den siste april, som är datumet som gäller och då pengarna ska finnas på kontot. Det hade vi, men licensnämnden prövade och drog bort 37 000 kronor, så vi hamnade i kontrollår, Den summan är ju liksom ingenting att få ihop – det hade vi kunnat få ihop på en förmiddag, men då var det för sent, så det var väldigt surt. Nu hoppas vi att allt ska vara korrekt och att det inte stöter på några problem, säger Freedeke.

Trodde på mer publik

Starten på premiärsäsongen för Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan var tuff – inte bara sportsligt, utan också för ledningen.

– Under sommaren satt vi och gjorde en skuggbudget från min erfarenhet från Allsvenskan med Kalmar. Då tog vi in alla intäkter och kostnader som vi visste skulle komma, och satte ett publiksnitt på 1 100 personer. Det är en budget som har hållit i princip hela vägen, och legat väl med det som har hänt under säsongen, men det vi bommade på är att det är väldigt många matcher som spelas tätt. Dessutom är det bra tv som sänds, så publiken har svårt att komma varje match, berättar Camilla.

– Sådana saker är klart att vi har justerat till i år, och första året blir lite av ett prövoår. Och jag har full respekt för Vimmerbypubliken, supportrarna har ställt upp fantastiskt i hallen, så vi är mer än nöjda med publikuppslutningen i år. Men vi har fått justera budgeten efter det.

Samlade sponsorerna och kaptensgruppen

Camilla Freedeke lyfter fram flera faktorer som gör att föreningen till slut löste det.

– Vi gjorde en fantastisk enkronas match där alla slöt upp, och alla våra sponsorer har verkligen hjälpt till på vägen.

– Vi har också varit tvungna att fatta några tuffa beslut under året, på individnivå, och när vi var där i december så började vår lilla förening förlora alldeles för många matcher. Då kände vi att vi måste bygga framtidstron igen, så då samlade vi alla våra sponsorer för att prata om hur viktigt detta är och fick med dem oss – det handlade både om det sportsliga och om ekonomin, säger Freedeke.

Det handlade dock inte om att göra några stora ekonomiska utsvävningar eller vidlyftiga spelarköp.

– Vi visste att vi inte hade ekonomin att köpa in spelare innan fönstret stängde, samtidigt som vi hade trycket utifrån från supportrar som undrade varför vi inte gjorde någonting, och vi bytte ju också tränare mitt i allt etta. Men någonstans fanns det en sportsligt stark övertygelse i det här. Vi hade en kaptensgrupp som sa till oss att vi skulle klara det, och när vi frågade om de ville fortsätta att spela i Hockeyallsvenskan eller om det var för tufft för vår organisation, så var svaret helt givet. Då var det inget snack om annat än att vi skulle köra. Den där punkten i januari, när vi stämde av med laget, var väldigt viktig för Vimmerby Hockey, säger Camille Freedeke.

Så nära spel i ettan

Det som till slut blev den ekonomiska räddningen för Vimmerby Hockey, var playoutserien över sju matcher med Smålandskollegan Tingsryd. Fyra hemmamatcher, som totalt besöktes av närmare 5 500 personer, var det som till slut såg till att Vimmerby Hockeys klarade de ekonomiska krav som ställs på en elitförening i Sverige. Utan dessa hade det med all sannolikhet blivit spel i ettan kommande säsong.

– Med facit i hand, och med det resultatet vi fick, så var det ju det bästa som kunde hända. Det negativa kvalet hjälpte Vimmerby Hockey att klara nästa års licens. Om vi inte hade fått de matcherna så hade det blivit jättesvårt för föreningen att klara de ekonomiska kraven. Det var underbart med sju matcher, varav fyra hemmamatcher, med fullsatta läktare och där folket byggde stämning som också kan spela roll för kommande säsong. Att vara ett mellanmjölkslag hade inte varit bättre, utan detta var fantastiskt bra, säger Camilla Freedeke.

– Det här har verkligen varit idrott när det är som mest spännande, och jag kan säga att vi trots allt aldrig tvekade på att Vimmerby Hockey skulle klara det – den målbilden fanns och jag tycker att de gjorde det fantastiskt bra.

Vilka är de största utmaningarna inför kommande säsong?

– Det blir att hålla i den fortsatta framåtrörelsen på ett klokt sätt. Vi behöver ett år till för att stabilisera oss och där de sportsliga resultaten är jätteviktiga. Men vi kan bara ha aningen högre förväntningar än i år – där är nivån. Det kan vara att vi landar elva eller tolva i år, vi har en god ekonomi och ett kapital att luta oss tillbaka mot. Vi går in i ett mycket tryggare år – det är det bästa av allt. Nu kan vi göra ett bra år till, och år tre i Hockeyallsvenskan kan vi sedan ta ett stort sportsligt steg. Så tänker jag.