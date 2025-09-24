Diaco vräkte in poäng – tyckte det var känslosamt att möta VH

24 september 2025
George Diaco öste in poäng för sitt Kalmar mot sitt gamla Vimmerby. Foto: Ossian Mathiasson

ISHOCKEY 24 september 2025 22.46

George Diaco gjorde toksuccé i Vimmerby förra säsongen. Hemmapremiären för Kalmar tyder på att det kan bli något liknande i den nya staden.
– Det var känslosamt att möta Vimmerby, säger han efter 6-1-segern.

Han plockades in från Hockeyettan och Västerviks IK mitt under säsongen ifjol av Vimmerby Hockey. Ingen trodde nog att succén skulle bli så stor som den blev.

Trots att Vimmerby säkrade nytt hockeyallsvenskt kontrakt lockade hårdare satsande Kalmar för kanadensaren och Daniel Stolt lyckades fånga 23-åringens underskrift. 

Mot sitt gamla lag i KHC:s hemmapremiär blev det tre poäng för Diacos klubba och han svarade för det viktiga 3-1-målet i 6-1-segern. 

– Det var ett grymt pass och jag tog mig in där. Det var skönt att sätta den, konstaterar poängkungen, som även gjorde en poäng i premiären.

MELLIS

Att få stå för tre poäng i hemmapremiären betyder förstås mycket för honom. 

– Det var hälrigt. Man vill hjälpa laget genom att producera och vinna matchen, så jag är glad över det. 

Han tyckte att skillnaden var stor vad gäller insatsen mot Almtuna respektive Vimmerby. 

– Men vi tar det dag för dag här och i dag gjorde laget det bra. Varje byte var bättre och bättre. 

Hur har din egen start varit här?

– Kanon. Alla lagkamrater är grymma, coacherna likaså. Jag är väldigt taggad på fortsättningen av säsongen.

MELLIS

Att ställas mot just Vimmerby, som kan ha blivit en stor språngbräda i Diacos kommande karriär, var speciellt för honom. 

– Det var många kända ansikten och mycket känslosamt. Det var kul att se många av dem igen och det var lite konstigt att se dem på andra sidan. 

Det finns skillnader mellan de två klubbarna, säger han.

– Det är nya coacher och ett annat system. Alla lag spelar olika, så det är skillnad oavsett var man spelar.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

