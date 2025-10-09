Drömstart för Levin och Diaco i Kalmar – i toppen av poängligan

Eddie Levin har fått en pangstart i Kalmar HC och gjort åtta poäng på sju matcher. Ännu värre har George Diaco varit med fem mål och fem assist. Foto: Bildbyrån

Vimmerby Hockey har fått en tung start offensivt. Samtidigt har förra årets succéspelare Eddie Levin och George Diaco öst in poäng i Kalmar HC och tillhör båda två topp tio i poängligan. – Det har gått bra. Vi är ett offensivt skickligt lag och jag har kommit in bra i min kedja, säger Levin som hittills svarat för tre mål och fem assist.

Att Eddie Levin och George Diaco skulle lämna ett tomrum i Vimmerby Hockey var inte oväntat. Att duon redan efter sju omgångar skulle vara Kalmars två bästa poängplockare är en större skräll.

– Det är alltid en omställning att byta klubb men jag har kommit in bra i systemet och hittat en bra kedja. Vi gör det bra ihop, säger Levin som spelar ihop med Elliot Ekmark och Arvid Westlin.

Diaco tvåa i poängligan

Ett välfungerande powerplay där han spelar tillsammans med George Diaco har också bidragit till poängproduktionen.

– Där har det blivit några gratispoäng. Diaco har gjort det väldigt bra så här långt och jag gläds åt honom. Han hjälper oss att vinna matcher, säger Levin om lagkamraten som är tvåa i poängligan på tio poäng (5+5) och har bäst plus/minus-statistik i serien med +9.

Tillsammans har Levin och Diaco redan gjort 18 poäng och lett Kalmar till en tredjeplats med sju omgångar spelade.

– Det är starkt. Vi hade lite kris på backsidan för några veckor sedan men har fått in bra spelare sedan dess och kunnat matcha alla lag. Vi är offensivt skickliga och målet är att ta sig långt i ett slutspel och vara ett lag att räkna med, säger Eddie Levin.

Morfar kollar VH:s matcher

När Kalmar mötte Vimmerby Hockey på hemmais i andra omgången blev det en klar 6-1-seger i Hatstore Arena.

– Vi var missnöjda med premiären (1-4 mot Almtuna) och revanschsugna. När vi drog upp tempot kändes det som att Vimmerby hade tufft att hänga med. Vi gjorde en riktigt bra match och vann rätt komfortabelt, minns Levin.

Hur mycket följer du VH?

– Vi spelar ju samtidigt så jag har inte tittat på deras matcher, men självklart kollar jag resultaten och skriver en del med några i laget. Min morfar är fortfarande och kollar och ringer och berättar vad som var bra och vad som inte var lika bra.

Offensivt ser de ut att sakna Levin och Diaco hittills?

– De har värvat nya spelare som ska göra det i år och om de bara fortsätter jobba så kommer puckarna börja trilla in. Rapporterna jag fått är att spelet har sett bra ut hittills så jag tror att det kommer lossna.