GLÄDJEBESKEDET: LAPP PÅ LUCKAN MOT OSKARSHAMN

I eftermiddagens match mot IK Oskarshamn blir det fullsatt i VBO Arena. Foto: Ossian Mathiasson

Tre raka segrar i ryggen och familjematch med godisregn, utställare och lotterier. Då blir det lapp på luckan mot Oskarshamn. ­– Jättekul! I dag blir det fullt till hundra procent och det är superkul att se vilken effekt de ideella krafterna har, säger Martina Bergkvist, vice ordförande i Vimmerby Hockey.

På söndagsmorgonen återstod bara hundra ståplatsbiljetter till matchen mellan VH och IK Oskarshamn.

Det kommer garanterat att bli fullsatt, med andra ord.

– Otroligt roligt. Lagets sportsliga veckor har sina effekter, sedan är jag övertygad om att alla aktiviteter runt omkring bidrar till det stora intresset, säger Martina Bergkvist.

Det är familjematch med kringaktiviteter som godisregn och flera olika utställare. Dessutom kommer både brandkåren och ambulansen och visar upp sina fordon.

– Vi är häruppe och förbereder redan nu. Det kommer säkert vara en hel del familjer som passar på att gå när det är tidigare start på matchen och vi hoppas såklart att VH fortsätter att leverera på isen. Korpen utgår med sin tipspromenad härifrån också och det är så roligt att kunna kombinera föreningar och aktiviteter tillsammans. Det gör att intresset ökar.

Vad tror du själv om matchen?

– Jag kommer vara så nervös! Kan de spela som de gjort borta i veckan tror jag absolut på vinst men det kommer bli tajt. 2-2 och att VH vinner efter förlängning eller straffar är mitt tips.

Gratismatch på onsdag

Även till onsdagens match mot Östersund finns goda möjligheter till en fullsatt VBO Arena.

Då är det nämligen gratismatch.

– Det är en fantastisk möjlighet vi får av våra partner att bjuda hela stan på entrén, säger Martina Bergkvist.