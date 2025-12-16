16 december 2025
VIK tappar forward – kallas tillbaka till allsvenska klubben

Carl-Henrik Edwardsson kallas tillbaka av Troja-Ljungby. Foto: Bildbyrån

VIK tappar forward – kallas tillbaka till allsvenska klubben

ISHOCKEY 16 december 2025 10.25

Västerviks IK går tungt i Hockeyettan och har förlorat tio av de elva senaste matcherna. Nu meddelar klubben att de tappar en forward tills vidare.

Västerviks IK, placerade på plats 17 i Hockeyettan södra och tre poäng före Grums IK på negativ kvalplats, meddelar att Carl-Henrik Edwardsson är tillbakakallad till Troja-Ljungby i Hockeyallsvenskan.

”Självklart jättetråkigt för oss då det skulle ha blivit bra mycket längre än så här. Men Troja har åkt på skador så han åker tillbaka dit tills vidare så hoppas vi självklart att han kommer tillbaka till oss inom en snar framtid”, skriver VIK i ett inlägg på sociala medier.

Carl-Henrik Edwardsson har hunnit med att spela fyra matcher med Västerviks IK och noterats för ett mål och två assist.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

