Tvillingar från Hockeyallsvenskan klara för VIK på lån

Joel Wahlgren är klar för VIK på lån precis som brorsan Max. Foto: Bildbyrån

Västerviks IK får in två nya spelare till hemmamatchen mot Karlskrona HK den 28 december. Det rör sig om tvillingar från Hockeyallsvenskan.

Bröderna Joel och Max Wahlgren hade ett bra 2024 i Hockeyettan med Troja-Ljungby. I Hockeyallsvenskan har det inte gått lika bra för duon.

Joel Wahlgren har gjort två poäng på 28 matcher och Max Wahlgren har stått för åtta poäng. Båda var dock poängstarka i Troja förra säsongen.

De båda ansluter nu på lån från Troja tills vidare.

"Det är mycket glädjande att få in två väldigt duktiga hockeyspelare med god rutin från ligan, som dessutom kan bidra i alla spelformer. De kommer att spetsa till truppen och skapa en stark konkurrens", skriver VIK om förstärkningarna.

Spelklara är duon till matchen mot Karlskrona HK den 28 december.