26 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Tvillingar från Hockeyallsvenskan klara för VIK på lån

Joel Wahlgren är klar för VIK på lån precis som brorsan Max. Foto: Bildbyrån

Tvillingar från Hockeyallsvenskan klara för VIK på lån

ISHOCKEY 26 december 2025 14.17

Västerviks IK får in två nya spelare till hemmamatchen mot Karlskrona HK den 28 december. Det rör sig om tvillingar från Hockeyallsvenskan.

Annons:

Bröderna Joel och Max Wahlgren hade ett bra 2024 i Hockeyettan med Troja-Ljungby. I Hockeyallsvenskan har det inte gått lika bra för duon. 

Joel Wahlgren har gjort två poäng på 28 matcher och Max Wahlgren har stått för åtta poäng. Båda var dock poängstarka i Troja förra säsongen. 

De båda ansluter nu på lån från Troja tills vidare.

"Det är mycket glädjande att få in två väldigt duktiga hockeyspelare med god rutin från ligan, som dessutom kan bidra i alla spelformer. De kommer att spetsa till truppen och skapa en stark konkurrens", skriver VIK om förstärkningarna. 

Spelklara är duon till matchen mot Karlskrona HK den 28 december. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

UPPGIFTER: VIK TAR IN YTTERLIGARE EN MÅLVAKT
Jumbon agerar – plockar in VM-back och SHL-rutin
VIK tappar forward – kallas tillbaka till allsvenska klubben
Jonathan Stålberg stoppade förra lagkamraterna: "Extra skönt"
TUNG PREMIÄRFÖRLUST FÖR VIMMERBY HOCKEY

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt