LIVE: Mycket står på spel när VH jagar tredje raka segern

Vimmerby Hockey ställs mot Almtuna IS i kväll.
Foto: Rickard Johnston
Vimmerby Hockey bröt den negativa trenden när Västerås IK besegrades med 4–3 efter förlängning förra fredagen. Det följdes upp med en urstark 2–0-seger mot AIK på Hovet i onsdags. Vimmerby har därmed plockat fem poäng av sex möjliga på de två senaste matcherna och kliver in i kvällens hemmamatch mot Almtuna IS med gott självförtroende.
VH ligger just nu på säker mark, en respektive två poäng före jagande Västerås och Troja-Ljungby under strecket. Kvällens motståndare Almtuna har häng på en slutspelsplats och jagas samtidigt av Vimmerby, Västerås och Troja-Ljungby. Differensen mellan VH och Almtuna är sex poäng. Kvällens möte är med andra ord en klassisk sexpoängsmatch där mycket står på spel.