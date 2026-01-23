LIVE: Mycket står på spel när VH jagar tredje raka segern

Vimmerby Hockey har skjutit in självförtroende i gruppen efter två raka segrar i Hockeyallsvenskan. Kampen för att undvika negativt kval går vidare med hemmamatch mot Almtuna IS på fredagskvällen.

Vimmerby Hockey bröt den negativa trenden när Västerås IK besegrades med 4–3 efter förlängning förra fredagen. Det följdes upp med en urstark 2–0-seger mot AIK på Hovet i onsdags. Vimmerby har därmed plockat fem poäng av sex möjliga på de två senaste matcherna och kliver in i kvällens hemmamatch mot Almtuna IS med gott självförtroende.

VH ligger just nu på säker mark, en respektive två poäng före jagande Västerås och Troja-Ljungby under strecket. Kvällens motståndare Almtuna har häng på en slutspelsplats och jagas samtidigt av Vimmerby, Västerås och Troja-Ljungby. Differensen mellan VH och Almtuna är sex poäng. Kvällens möte är med andra ord en klassisk sexpoängsmatch där mycket står på spel.