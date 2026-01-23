Bottenlagets drag – plockar in ny målvakt

En av Vimmerby Hockeys största konkurrenter i bottenstriden är Västerås IK. Nu har krisklubben agerat och plockat in målvakten Oliver Håkansson.

23-åringen kommer närmast från spel med Södertälje och har tidigare även representerat Almtuna. Han har också noterats för två matcher med Brynäs i SHL.

– Eftersom Benedikt Oschgan är långtidsskadad så behöver vi stärka upp med ytterligare en målvakt. Det är heller inte hållbart att låta Alvar Frölander sitta på bänken med herrlaget när det kommer att krocka med viktiga matcher i U20 framöver. I Oliver får vi in en atletisk och positionssäker målvakt som är bekant med ligan. Han blir ett bra komplitment till Korhonen och kan avlasta honom när det behövs under slutspurten av grundserien, säger Stefan Holmgren, tf sportchef i Västerås IK, i ett pressmeddelande.

Håkansson finns med som reservmålvakt redan i kväll mot Östersunds IK. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.