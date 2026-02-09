CHEFEN LÄMNAR VH – "BÄSTA FÖR MIG OCH FÖRENINGEN"

Klubbchefen Johan Hermansson Liström uppvaktade rekordinnehavaren Jakob Karlsson så sent som i fredags. Nu lämnar han tjänsten. Foto: Meijer Media

Här kommer en oväntad nyhet. Johan Hermansson Liström lämnar uppdraget som klubb- och säljchef för Vimmerby Hockey.

Johan Hermansson Liström tillträdde uppdraget den 1 augusti och presenterades för jobbet i april 2025. Nu mindre än ett år senare är det alltså över.

"Vimmerby Hockey och klubb- och säljchef Johan Hermansson Liström har kommit överens om att avsluta anställningen, efter att Johan valt att säga upp sig på eget initiativ", skriver VH i ett pressmeddelande.

Johan Hermansson Liström kommer vara kvar i sin tjänst under uppsägningstiden och har sin sista arbetsdag den 6 mars. Under hans sista tid ligger fokus på överlämning samt arbete kopplat till LiU- och J18-verksamheten.

– Det här är ett personligt beslut som jag har landat i, och som jag upplever är det bästa både för mig och för föreningen. Jag kommer att sakna sammanhanget och människorna. Det har varit en rolig och lärorik tid. Nu fokuserar jag på att göra en bra överlämning och önskar Vimmerby Hockey lycka till framåt, säger han.

Oklart vad som händer med tjänsten

Exakt vad som händer nu är oklart.

– Vi respekterar Johans beslut och är tacksamma för den tid och det engagemang han har lagt i föreningen. Nu säkerställer vi kontinuitet i verksamheten och fokuserar på säsongen som pågår och att avsluta den starkt tillsammans, säger VH:s ordförande Mia Thelin.

Vimmerby Hockey kommer inte gå ut med någon annons för tjänsten i nuläget.

"I stället tar styrelsen ett samlat grepp om hur föreningen på bästa sätt arbetar effektivt med kompetens och resurser framåt. Det innebär att det i dagsläget inte finns något beslut om att ersätta rollen i samma form", skriver VH.

Några ytterligare kommentarer kring organisationsförändringen kommer inte VH lämna, meddelar man också.