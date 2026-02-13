Västerås IK värvar dansk landslagsforward

Bottenkonkurrenten Västerås IK förstärker inför slutspurten. David Madsen, mer meriter från såväl SHL som det danska landslaget, har skrivit på för resten av säsongen.

David Madsen kommer närmast från spel i Schweiz med EHC Winterthur där han noterats för 27 poäng på 40 matcher. 27-åringen har dessutom SHL-erfarenhet från Växjö Lakers och Malmö Redhawks.

De senaste fyra säsongerna har den högerfattade forwarden representerat det danska landslaget och gjort totalt 13 landskamper.

– David är en skridskostark forward som även kan spela center. Om allt går som planerat så kommer han att ansluta till laget under helgen och göra debut borta mot Östersund, säger tf sportchef Stefan Holmgren till klubbens hemsida.