Kalmar tappar dubbla stjärnor – ”Tack för allt”

Vimmerbysonen Eddie Levins övergång till Växjö läckte ut i januari. Idag tackade Kalmar för hans insats under den gångna säsongen.

Levin behövde bara två säsonger på sig i Allsvenskan för att spela till sig ett SHL-kontrakt. Efter dubbla succéår med totalt 43 poäng i Vimmerby och 35 i Kalmar uppges han vara klar för Växjö.

Idag gick Kalmar ut med att Levin lämnar klubben och bryter sitt tvååriga avtal med klubben.

”Trots att tiden i den röda tröjan blev ettårig, har Eddie bidragit med både energi och professionalism på isen. Vi tackar för de insatser du gjort för klubben och för de stunder vi fått dela i Hatstore Arena. Vi i KHC-familjen önskar dig nu ett stort lycka till i din nästa klubb och i din fortsatta karriär!” skriver KHC på sina sociala medier.

"En avgörande faktor"

Kalmar tackar även av sin målvakt Jacob Crespin som gjort två grymt bra säsonger i klubben. Av hans 78 matcher i kassen har Kalmar vunnit 46 och han har haft en räddningsprocent på 91,5.

”Efter två fantastiska säsonger i Kalmar HC står det klart att Jacob Crespin går vidare mot nya utmaningar. Creepy har under sin tid i klubben varit en trygg sista utpost och en avgörande faktor i lagets framgångar i Hockeyallsvenskan. Med sina viktiga räddningar, sitt lugn i kassen och sin proffsiga inställning har han blivit en sann publikfavorit i Hatstore Arena”, skriver Kalmar.