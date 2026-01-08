UPPGIFTER: HÄR ÄR SHL-KLUBBEN LEVIN VÄLJER

Han gjorde succé utlånad till HV71 från Kalmar. Men han nobbar Jönköpingsklubben inför nästa säsong. Det uppger Expressen på torsdagen.

Eddie Levin gjorde succé med Vimmerby Hockey under debutsäsongen i Hockeyallsvenskan och blev snabbt upplockad av Vimmerbybekantingen Daniel Stolt som är sportchef i Kalmar HC.

Där har han fortsatt att producera. Med 25 poäng på 28 matcher har han varit en bärande spelare i Kalmars offensiv, inte minst tillsammans med tidigare Vimmerbykamraten George Diaco.

Under förra månaden lånades Eddie Levin ut till HV71. Där blev det stor succé i hemmamatchen mot Djurgården, där Vimmerbysonen svarade för två mål och en målgivande passning.

Nobbar HV71

Men på torsdagen uppger Expressen att det inte blir spel i HV71 säsongen 2026/2027. I stället ska Kalmarforwarden vara överens med HV-rivalen Växjö Lakers inför kommande säsong.

Parterna ska enligt Expressens källor varit muntligt överens en tid. Så sent om i måndags sa Eddie Levin så här till vår tidning om SHL-tankarna efter storsegern mot Vimmerby.

– Nu var ju det ett tag sedan, men man levde på det i några dagar såklart. Nu är det tillbaka till vardagen och fokus på att göra det så bra som möjligt med Kalmar. Det var lite snack där i början om SHL, men nu håller jag bara fokus på Kalmar.

Expressen uppger också att sportchefen Daniel Stolt känner till Eddie Levins beslut.