08 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

UPPGIFTER: HÄR ÄR SHL-KLUBBEN LEVIN VÄLJER

Eddie Levin ska ha gjort sitt val inför kommande säsong. Foto: Bildbyrån

UPPGIFTER: HÄR ÄR SHL-KLUBBEN LEVIN VÄLJER

ISHOCKEY 08 januari 2026 16.03

Han gjorde succé utlånad till HV71 från Kalmar. Men han nobbar Jönköpingsklubben inför nästa säsong. Det uppger Expressen på torsdagen.

Annons:

Eddie Levin gjorde succé med Vimmerby Hockey under debutsäsongen i Hockeyallsvenskan och blev snabbt upplockad av Vimmerbybekantingen Daniel Stolt som är sportchef i Kalmar HC.

Där har han fortsatt att producera. Med 25 poäng på 28 matcher har han varit en bärande spelare i Kalmars offensiv, inte minst tillsammans med tidigare Vimmerbykamraten George Diaco. 

Under förra månaden lånades Eddie Levin ut till HV71. Där blev det stor succé i hemmamatchen mot Djurgården, där Vimmerbysonen svarade för två mål och en målgivande passning.

Nobbar HV71

Men på torsdagen uppger Expressen att det inte blir spel i HV71 säsongen 2026/2027. I stället ska Kalmarforwarden vara överens med HV-rivalen Växjö Lakers inför kommande säsong. 

Parterna ska enligt Expressens källor varit muntligt överens en tid. Så sent om i måndags sa Eddie Levin så här till vår tidning om SHL-tankarna efter storsegern mot Vimmerby.

– Nu var ju det ett tag sedan, men man levde på det i några dagar såklart. Nu är det tillbaka till vardagen och fokus på att göra det så bra som möjligt med Kalmar. Det var lite snack där i början om SHL, men nu håller jag bara fokus på Kalmar.

Expressen uppger också att sportchefen Daniel Stolt känner till Eddie Levins beslut.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Levins NHL-skoj med George efter värvningen: "Gör stor nytta"
Drömstart för Levin och Diaco i Kalmar – i toppen av poängligan
SKYTTEKUNGEN PRESENTERAD AV LÄNSRIVALEN
LÄNSRIVALEN UPPGES VINNA KAMPEN OM VIMMERBYS MÅLKUNG
17 insläppta mål på tre matcher mot Kalmar HC: "Tar vara på misstag"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt