Levins NHL-skoj med George efter värvningen: "Gör stor nytta"

Eddie Levin hade inte säsongens bästa kväll mot Vimmerby, men noterades för en passningspoäng. Foto: Rickard Johnston

Väldige Andrej Sustr har anslutit till Kalmar HC. Då passade Eddie Levin på att skämta med kedjekamraten George Diaco. – Han verkar vara en kanonkille och kommer göra stor nytta, säger Vimmerbysonen efter att ha besegrat moderklubben ännu en gång.

Vimmerby Hockey vållar definitivt inte Kalmar HC några problem den här säsongen. För tredje gången i rad vann Kalmar länsderbyt och även den här gången med relativt stora siffror till slut.

Detta trots att Vimmerby spelmässigt höll minst jämna steg med topplaget.

– Vi gör ingen supermatch, men vi gör det som krävs. Vi är ett bra lag och behöver inte göra våra bästa matcher för att vinna. Det är ett topplags styrka och vi gör det stabilt. I andra släpper vi till lite för mycket, men vi har en bra målvakt och har lite tur där också, säger Eddie Levin.

Topplagsbeteende visade Kalmar definitivt i den andra akten. Mål på två av sina totalt fyra skott på mål. Samtidigt brände hans forna lagkamrater i Vimmerby flera klara chanser.

– Det är mycket självförtroende det handlar om. Jag var ju i samma sits här förra året och man vågar inte riktigt göra de där grejerna för att bryta mönster. Man är rädd för att det ska slå tillbaka och bli mål i röven i stället. Då är det svårt att göra mål. Vi vet att vi kan göra fem, sex eller sju mål per match. Då är det enkelt att spela på det och utnyttja det.

"Inte min bästa match"

Eddie Levin noterades för en passningspoäng i storsegern, men tyckte själv inte att det var en av hans större insatser.

– Det var som för laget ungefär. Stabilt nog, men inte min bästa match. Vi ska producera framåt och totalt sett gjorde vår kedja det.

Han har börjat komma ned på jorden igen efter den stora succé han gjorde med HV71 under sin utlåning till SHL.

– Nu var ju det ett tag sedan, men man levde på det i några dagar såklart. Nu är det tillbaka till vardagen och fokus på att göra det så bra som möjligt med Kalmar. Det var lite snack där i början om SHL, men nu håller jag bara fokus på Kalmar.

Hyllar NHL-meriterade förvärvet

Väldige Andrej Sustr, som mäter över två meter, har anslutit till Kalmar. En backbjässe med enorma meriter på hockeyallsvensk nivå.

– Han tränade med oss i vår kedja och då sa jag till George (Diaco) att vår kedja har 362 NHL-matcher. Jag skojade lite, men han verkar vara en kanonkille. Vi sitter bredvid varandra och han är ödmjuk. Han är sjukt noga med skenor och handskar. En jätteseriös kille som kommer göra stor nytta.

Bredvid Vimmerbys bås sitter också Eddies pappas reklamskylt för sitt företag. Något han också får höra av lagkamraterna i Kalmar.

– Ja, de har sett den på video och ställer lite frågor och är dryga. Det är bara kul.

"Ska ha bättre lag enligt experterna"

På trettondagsafton förlorade Björklöven mot Oskarshamn och Kalmar åt sig nu närmare tabellettan.

– Det är ju många som har räknat på det där och per omgång är det ganska mycket vi ska ta ifatt. Båda lagen förlorar så sällan, så det kommer bli svårt, men självklart är det möjligt. Det är inget fast mål för oss så, utan det handlar bara om att skaffa oss en så bra situation som möjligt inför slutet och få hemmafördel så länge som det går.

Vimmerby saknar spelare som dig och George Diaco. Vad tänker du om deras situation?

– De ska ju ha bättre lag i år, enligt experterna. Det handlar väl om att våga bryta mönster som jag sa förut. De hade någon match där med många mål, men har svårt att få det flera gånger. Det gäller att hitta sätt att göra mål. Det här är en tuff liga och alla lag är bra. Det är svårt att göra mål i den här ligan.