Levin blev en vinnare mot moderklubben – igen

Eddie Levin (t. h.) firar efter lagkamraten George Diacos 3-1-mål i den första perioden mot Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

För fjärde gången på lika många försök blev Eddie Levin en vinnare mot moderklubben Vimmerby Hockey. Hans kanonskott från högra tekningscirkeln i powerplay styrdes in av lagkamraten Elliot Ekmark och fastställde slutsiffrorna till 7-1. – Skönt att vinna och ta in några mål på Björklöven. Jag tror att det kan avgöras in i sista omgången så det kan bli viktigt, säger Levin.

En period räckte för Eddie Levins Kalmar HC. Då var ställningen redan 5-1 på tavlan och matchen avgjord. Resten blev mest en transportsträcka innan slutsignalen ljöd. George Diaco satte ett av målen och Eddie Levin assisterade till matchens sista fullträff i numerärt överläge.

– Skönt att vinna och att kunna producera i powerplay. Det kommer bli viktigt i slutspelet, säger Levin.

Närmade sig målmässigt

Tack vare storsegern tog Kalmar HC in fem mål på Björklöven som besegrade AIK med 1-0. Båda lagen står på 103 poäng men ”Löven” är kvar som etta tack vare nio måls bättre målskillnad.

– Det är klart att det kan bli viktigt att plocka in några mål på dem. Jag tror att det kan avgöras i sista matchen.

Nu väntar ett par dagars ledighet och Eddie Levin passar då på att åka hem till Vimmerby.

– Det blir skönt att få lite ledigt och jag ska hänga lite med polarna. Självklart hoppas jag på Vimmerby Hockey och att de vinner matcherna som är kvar och lyckas undvika kval. Det hade varit väldigt roligt, säger Levin.

Hur ser du på slutspurten för er del?

– Det ska bli skitkul. Det har varit lite serielunk ett tag så det känns skönt att få spela lite viktiga matcher och gå för det nu.