Levin döms för filmning efter derbysegern – får böter

Det var i derbyt mot Nybro Vikings som Kalmar HC:s Eddie Levin föll i en duell och nu anmäls för filmning. Foto: Bildbyrån

Förre VH-forwarden Eddie Levin har gjort succé i Kalmar HC den här säsongen med 30 poäng på 33 matcher. Nu döms han för filmning efter en situation i 4-0-segern mot Nybro Vikings och tvingas böta 5 000 kronor.

Det var bara sekunder in i tredje perioden i ett KHC-anfall på högerkanten som Eddie Levin, enligt anmälan, fintade och gick på insidan om Jesper Mångs. Nybro-backen svepte med klubban och träffade ena skridskon varpå Levin föll framåt och Mångs fick två minuters utvisning för tripping.

Efter granskning anmäldes KHC-forwarden till disciplinnämnden för filmning och nu straffas Levin med böter på 5 000 kronor.

"Jag får ett slag på höger skridsko av hans klubba som får mig att helt tappa balansen", uppger forwarden själv.

Disciplinnämnden gör följande bedömning:

"Genom domarens uppgifter i anmälan och filmsekvensen finner nämnden det utrett att Eddie Levin gjort sig skyldig till embellishment som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff."

Se videon här.

Artikeln har uppdaterats.